Docs València estrenarà la nominada a l'Óscar 'Ascension', un "distòpic acostament al capitalisme xinés"

El festival 'DocsValència. Espai de No Ficció', que se celebrarà del 6 al 14 de maig, estrenarà en sales 'Ascension', un dels cinc llargmetratges de no ficció nominats a l'Oscar en la passada edició dels premis de l'Acadèmia pel seu "fascinant i distòpic acostament al capitalisme xinés".

La pel·lícula de la xinesa-nord-americana Jessica Kingdon prescindeix d'entrevistes i de veu en off: Les imatges i la narració interna "sostenen un relat que sobrevola el treball deshumanitzat, la sexualització, el luxe desmesurat i l'hiperconsum com a peces d'una cadena de subministraments alienant i brutal".

Aquest primer llargmetratge de Kingdon, guanyador del Festival de Tribeca i que competeix en la secció Global Docs de DocsValència, és un retrat "impressionista i contradictori del capitalisme xinés en tots els seus nivells de funcionament, des de la mina més crua fins a les formes d'oci més enrarides i superficials".

Les altres quatre seleccionades dins de Global Docs són 'Cartas a distancia', on el director guanyador de cinc premis Ariel i del Gran Premi del Jurat al Millor Documental Internacional en el festival Sundance, Juan Carlos Rulfo (fill de l'escriptor mexicà Juan Rulfo), reflecteix el terror pandèmic en el seu país natal.

Els malalts sospitosos de patir el virus són aïllats des del moment en què ingressen a les unitats mèdiques, sense la certesa d'estar contagiats i en total solitud.

'NOT GOING QUIETLY', 'ZINDER', PATTI SMITH

Des dels Estats Units arriba DocsValència 'Not Going Quietly', dirigit per Nicholas Bruckman. El film narra la història d'Ady Barkan, el fill de la qual és diagnosticat amb esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia mortal. Quan té l'oportunitat de conéixer a un poderós senador en un avió, el video que fa es torna viral. Aprofitant el poder de la seua nova plataforma, Ady llança la campanya 'Be a Hero' per a lluitar per la justícia sanitària.

'Zinder' és la ciutat natal al Níger de la directora Aïcha Macky, qui ens submergeix en la vida de les Palais, les colles locals temudes pels habitants i narra la història d'un grup de joves que tracten d'alliberar-se d'aquesta violència, formant famílies i guanyant-se la vida en lloc d'acabar en la presó.

Estiu de 1967. Als 20 anys, Patricia Lee Smith deixa la seua Nova Jersey rural per a anar a Manhattan. En la seua maleta porta 'Iluminaciones' de Rimbaud i un quadern d'esbossos per a ella que somia amb convertir-se en artista. Anys després, les seues cançons establixen estils d'escriptura i cant radicalment nous.

En 'Patti Smith. Electric Poet', les directores Anne Cutaïa i Sophie Peyrard recopilen material d'arxiu de la sobrenomenada "padrina del punk" en 54 minuts d'efervescència creativa, cultura underground i guitarres saturades.

Igual que la passada edició, DocsValència projectarà les seues cintes en les sales dels Cinemes Lys de València com a seu principal, l'Octubre Centre de Cultura Contemporània i la sala Berlanga de la Filmoteca valenciana.