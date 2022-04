Cvirus.- Puig aconsella seguir portant mascareta en interiors on hi haja risc

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defès que el fet que la mascareta no siga obligatòria en interiors, a partir d'aquest dimecres, "no vol dir que en espais interiors seguisca sent convenient portar-la", com en els quals on concentren moltes persones o en els quals no hi ha ventilació.