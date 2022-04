Sandra Pica apuesta por un cambio radical en su vida: "Quiero dedicarme profesionalmente a la cocina"

Sandra Pica, de tan solo 23 años, no ha parado de experimentar importantes cambios en su vida desde que saltó a la fama por su participación en La isla de las tentaciones. El último paso que ha dado es en el entorno profesional, que le lleva a cambiar drásticamente de idea para su futuro laboral.

La joven ha anunciado en Contracorriente, su canal de Mtmad, que ha decidido dejar la carrera de Diseño de Moda que estaba cursando, puesto que ha llegado a sentir que el mundo de la moda no le "llenaba". Este giro tiene una dirección clara: la cocina.

Pica lo tiene bastante definido. "Quiero dedicarme profesionalmente a la cocina", dice con contundencia la catalana. Esta decisión viene motivada por su pasado trabajando en el bar de su familia, que en varias ocasiones ha querido sacar a la luz para demostrar a sus haters que ella no solo se "dedicaba a dormir".

La decisión, a pesar de tenerla segura, ha sido difícil de tomar y, sobre todo, comunicar a su entorno. "Les dije que no quería seguir estudiando eso, que quería hacer cocina", cuenta con una sonrisa recordando el momento. Al principio, sus padres no daban crédito de la noticia que les estaba dando, pero finalmente "apoyaron y entendieron perfectamente" la decisión.

En cuanto a su paso por televisión, asegura que su vida no consiste en vivir de ella. "Me alegro mucho de haber estado dos años en ella, pero actualmente tengo que vivir y no es de ella", ha dicho la catalana.