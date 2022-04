Puig aconseja seguir llevando mascarilla en interiores donde haya riesgo

20M EP

NOTICIA

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que el hecho de que la mascarilla no sea obligatoria en interiores, a partir de este miércoles, "no quiere decir que en espacios interiores siga siendo conveniente llevarla", como en los que se concentran muchas personas o en los que no hay ventilación.