Una mostra en Bombas Gens s'acosta la mediterraneïtat de Berlanga amb cartells creats per xiquets i joves

'El cartel berlanguiano, cuando un apellido se convierte en adjetivo' va ser el títol dels tallers didàctics en el qual 80 joves van crear cartells de pel·lícula. Dissenyat per Paco Sales & Isabelle Bonet d'Atelier d'Arts i promogut per l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Turisme, va aconseguir en diverses sessions que els participants s'acostaren a la figura del realitzador valencià.

L'exposició, fruit d'eixes sessions, podrà visitar-se fins al pròxim 8 de maig i arreplega 40 cartells creats pels xiquets participants sobre quatre pel·lícules seleccionades: 'Bienvenido Mr. Marshall', 'Calabuig', 'Los jueves, milagro' i 'Plácido'.

Els participants van tindre l'oportunitat de posar en pràctica l'ofici de cartellista, usant dos codis de comunicació: la imatge i el text. A més, va tindre lloc un taller preparatori de l'exposició en el qual 25 joves van aprendre el llenguatge expositiu i com mostrar obres amb l'ajuda de 12 estudiants de la Facultat de Belles Arts.

COMÈDIA AGREDOLÇA

Tots els participants "han entès la comèdia agredolça, superpoblada i absurda que utilitzava el cineasta valencià com a vehicle per a expressar la seua visió del món, en una època on l'expressió no era lliure", asseguren des de l'organització.

Tots els visitants veuran eixa nova visió de la missió del cineasta i gaudiran de com la transcendència d'una obra tan recognoscible i estimada ha passat a formar part del llenguatge popular. L'exposició demostra, a més, la importància del cartell i el deure de captar l'essència d'una pel·lícula en una imatge estàtica, mentre es recorre la sala analitzant els cartells de l'obra de Berlanga.

"La Fundació Per Amor a l'Art es caracteritza per col·laborar amb altres institucions, siguen públiques o privades. Així que aquesta és una mostra més de que fem el que diem i a més ho fem encantats perquè hem contribuït al fet que aquests xiquets descobrisquen, aprenguen i gaudisquen d'un munt de coses en el nostre edifici", explica la vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l'Art-Bombas Gens, Susana Lloret.

"Quan Teresa Cebrián ens va proposar aquests tallers i després mostrar el resultat en una exposició, no dubtem ni un segon. Tenim les instal·lacions i sobretot l'ànim de compartir-les que és el més important", afig en un comunicat.