Detingudes tres persones per més de 40 delictes d'estafa en la venda d'animals de companyia per internet

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, la investigació es va iniciar a principis del mes de novembre de l'any 2020 quan una persona de Vilafamés (Castelló) va denunciar haver-hi comprat a través d'internet un gos de pura raça valorat en 600 euros, que mai havia arribat a rebre ni tampoc havia pogut recuperar els diners invertits.

Els presumptes autors operaven a través d'una coneguda plataforma de compra-venda d'internet en la qual oferien animals de companyia, principalment cadells de raça pomeriana. Amb els DNI de terceres persones per a donar confiança al comprador, aquestes persones venien els animals i rebien el pagament mitjançant transferències bancàries i altres plataformes de pagament.

No obstant açò, una vegada rebut els diners tallaven la comunicació amb les víctimes. Per part d'Equipo Roca de la Guàrdia Civil de Castelló es va iniciar una investigació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 6 de Castelló, en la qual, després de més d'un any de nombroses gestions, van poder localitzar nombroses víctimes en les províncies de Castelló, Màlaga, Còrdova, León, Huelva, Sevilla, Pontevedra, Cadis, Valladolid, Lugo, la Corunya, així com a Múrcia i a Cantàbria.

Posteriorment es va aconseguir identificar, localitzar i detindre el passat 4 d'abril en la localitat de Sant Fernando (Cadis) als tres presumptes autors dels fets.