Si algo ha sido comentado en las últimas horas, eso ha sido la fotografía de campaña de Emmanuel Macron, candidato a la presidencia de Francia. El político ha optado por mostrarse de la manera más natural posible, aunque quizá no imaginaba que iba a convertirse en objeto de los memes.

Espejo público ha dedicado parte de su sección rosa a comentar la estrategia de comunicación del partido francés y, para ello, han contado con Ariadna Romans, consultora de comunicación política, quien ha explicado que, mediante la instantánea, el equipo de Macron "reivindica la imagen del varón del siglo XXI".

Pese a las críticas del resto de colaboradores del matinal de Antena 3, Susanna Griso no ha dudado en mostrar su opinión acerca de la fotografía del líder francés. "Metrosexual no es", ha destacado la periodista que, además, ha agregado: "Me parece una imagen erótica".

La periodista ha señalado, además, que la fotografía podría ser una manera de patentar la hombría del presidente del país vecino, pues durante las anteriores elecciones tuvo que desmentir que fuera homosexual.

Además, Griso ha destacado que, para ella, el erotismo de la imagen no se debe al vello que presenta Macron, sino a la estatura de este: "El problema que tengo con Macron es que la altura me aporta mucho", unas palabras que han desatado las risas del resto de sus compañeros, que han considerado que la presentadora solo trataba de justificarse.