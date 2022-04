Este sábado, 23 de abril, se celebra el Día del Libro: la fecha que muchos esperamos con ansia para comprar, con la excusa perfecta, los best sellers de los que todos hablan, aquellos clásicos que no leemos desde el instituto o viejos tomos que rezuman historias (y que, con suerte, vendrán con dedicatoria incluida). Una celebración que apuesta por la cultura y que llena nuestras ciudades de ferias (¡y ambientazo!) que, sin embargo, no está al alcance de todos: y si no podemos acudir, ¿cómo compramos nuestros títulos favoritos par (auto)regalar?

En internet está la clave: son muchos los ecommerces en los que podemos encontrar una amplia oferta de libros de todos los géneros para asegurar que en esta efeméride tan esperada también podemos hacernos con la novela que deseamos. Es más, la mayoría de tiendas ofrece descuentos del 5% en libros para tengas la excusa perfecta para añadir nuevos títulos a tu colección. Este es el caso de Fnac donde, además, han activado la promoción de envíos gratis. Allí encontrarás libros firmados por sus autores y opciones de todas las categorías (¡incluidos los más vendidos!) Además, si tu pedido supera los 30 euros, por 3,95 más puedes conseguir una tote bag exclusiva ilustrada por Vera Yin Yang.

También podemos encontrar un 5% de descuento y envíos gratuitos si eres socio en La Casa del Libro, que se une a la celebración del Mes del Libro. Si no te decides por ningún título, en su web han preparado una selección de novelas recomendadas para que puedas descubrir nuevas propuestas.

Si eres de los que prefiere las librerías de siempre, puedes visitar el catálogo de BookShop, una cooperativa online desde la que podemos acceder a los estantes de estos establecimientos con un solo clic. O si estás buscando un cuento especial para conseguir que los más pequeños le cojan el gusto a la lectura, ¡también tenemos una buena solución! En My Magic Story personalizan las más de 30 historias disponibles para que le hagas llegar a los más pequeños libros que les enganchen desde el primer momento... ¡y deseen leer una y otra (y otra...) vez!

¿Que solo lees en libro electrónico? ¡No hay problema! El servicio Kindle Unlimited de Amazon es la solución para lo más insaciables: un acceso continuo a más de un millón de títulos desde cualquier dispositivo. Esta suscripción tiene un precio mensual de 9,99 euros al mes, pero ahora tiene una interesante promoción en la que puedes disfrutar de su extenso catálogo (y enamorarte de él) durante dos meses gratis.

¿Sin tiempo para leer?

Disfrutas devorando libros pero, últimamente, no encuentras minutos libres para poder hacerlo... ¡Tranquilo! En 20deCompras conocemos un secreto que estamos encantado de compartir contigo: se llama Audible, es una plataforma online de Amazon y pone a nuestra disposición más de 90.000 audiolibros. Con un mes de prueba gratis para que nos enganchemos a su oferta, es una solución perfecta para no renunciar a ningún otro hobby... ¡y combinarlo con una nueva forma de lectura!

