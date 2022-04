Més de la meitat de les dones valencianes reben comentaris sexistes a l'hora de conduir, segons un estudi

Segons la mateixa investigació, un 22,5% d'homes valencians consideren que les dones de la comunitat condueixen pitjor que els homes, un pensament que encara tenen interioritzat el 4,48% de les dones.

El 37,38% dels valencians segueixen fixant-se en el sexe del conductor en cas de presenciar alguna incidència quan condueixen. Açò fa que les dones senten que tenen més barreres a l'hora de conduir que els homes, en concret, més de la meitat de les dones valencianes (53,73%) han trobat dificultats a l'hora de conduir.

Aquesta dada supera el nacional, que reflecteix que el 49% de les dones troben limitacions quan condueixen i és dels més alts d'Espanya, per darrere d'Astúries, Madrid i Catalunya.

Segons dades de l'estudi elaborat per Midas, les principals barreres de les conductores valencianes són sensació d'inseguretat i por al volant (26,87%), no tindre vehicle propi (13,43%), dificultat a l'hora d'aconseguir el permís de conduir (4,48%), pressió social (5,97%) i discriminació per raó de gènere (2,99%).

La dada de les dones valencianes que es troben amb barreres a l'hora de conduir contrasta amb la dada dels homes, que baixa al 27,50%. Així, assenyalen com a principals impediments el fet de no disposar de vehicle propi (5%), sensació d'inseguretat i por (12,50%), dificultat per a aconseguir el permís de conduir (5%), pressió social de la gent que t'envolta (5%) i discriminació per raó de gènere (0%).

BONES CONDUCTORES

Malgrat aquestes xifres, la realitat demostra que les dones són bones conductores. Tal com s'arreplega en l'estudi, el 56,72% de les dones valencianes no reben cap tipus de sanció administrativa. Aquest fet trenca el clixé sobre que les dones condueixen pitjor que els homes, ja que un 67,50% dels valencians reconeixen que són multats principalment per excés de velocitat (35%) i no respectar els senyals en la via (15%).

En els últims anys s'han aconseguit avanços importants quant a dones i conducció. La dada més significativa és que el nombre de dones conductores a Espanya s'ha incrementat considerablement en els últims danys.

Segons dades de la DGT, en 1990 el nombre de dones que disposaven d'un permís de conduir era de 3.377.241, mentre que en 2020 la xifra va ser d'11.682.520, la qual cosa suposa un increment del 246% en poc més de dos dècades i una reducció d'un 31,4% en la diferència que existeix entre el nombre d'homes i el de dones amb carnet. No obstant açò, l'evolució no ha sigut la mateixa en l'àmbit professional on encara, a dia de hui, està normalitzat que la conducció estiga molt lligada al sexe masculí.

L'estudi assenyala que el 16,82% dels valencians consideren que hi ha vehicles poc apropiats per a ser conduïts per una dona, destacant la moto (2,80%) el camió (6,54%) i furgoneta (4,67%).

Més de la meitat dels valencians (46,73%) consideren que la principal raó per la qual hi ha menys dones que es dediquen a la conducció professional de vehicles és perquè tenen menys interés que els homes en aquest tipus de professions. No obstant açò, més del 40% destaca els factors culturals (42,06%).

En concret, quasi un de cada tres valencians considera que la discriminació per gènere és la raó principal per la qual les dones no es dediquen a la conducció professional (40,19%). Més del 15% declara que es deu a raons físiques (17,76%) i només el 9,35% considera que els vehicles no estan adaptats a les dones.