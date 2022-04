Unides Podem proposa incloure progressivament els servicis d'atenció bucodental en el sistema públic de sanitat

La síndica d'Unides Podem Esquerra Unida i portaveu de Sanitat, Pilar Lima, que firma la proposta, ha assenyalat que a iniciativa del seu grup, es va incorporar en els pressupostos de la Generalitat el mandat de "realitzar un estudi per a valorar la inclusió de la salut bucodental en la cartera de servicis de la Comunitat Valenciana, així com una avaluació dels recursos econòmics i humans necessaris per a açò", ha indicat la formació en un comunicat.

La PNL inclou també la petició al govern central perquè introduïsca progressivament l'atenció a la salut bucodental en la cartera de servicis del Sistema Nacional de Salut.

La síndica ha apuntat que diverses de les prestacions de salut bucodental essencials per a poder garantir una boca sana en la majoria de la població no estan incloses en la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut, situació que implica un clar biaix de classe social, "lloc que sovint els servicis privats són inaccessibles per a la població amb privacions socioeconòmiques importants".

Aquesta manca té com una de les seues principals conseqüències que el 21% de la població no visite a l'odontòleg per motius econòmics, tal com reflecteixen les dades de l'INE de 2015.

Igualment, segons dades de l'Enquesta Europea de Salut a Espanya 2020 a la Comunitat Valenciana, el 30,22% percep que el seu estat de salut bucodental és entre regular i molt roín, mentre que l'última Enquesta Nacional de Salut d'Espanya (2017) assenyala una marcada diferència per classe social entre els qui van consultar al dentista l'any analitzat, ja que el 62,4% eren classe alta enfront d'un 38,7% de classe treballadora.

Lima ha assenyalat que "totes aquestes dades mostren que existeix una relació socioeconòmica que dona motiu al fet que la visita al dentista es convertisca en un servici no apte per a les butxaques de totes les famílies i existisca un marcat biaix de classe social en l'accés a la salut".

"NO ÉS UN CAPRITX"

La salut bucodental, ha insistit, "no és un capritx, sinó una necessitat, és un imperatiu per a la nova etapa de reconstrucció que es produïsquen grans avanços que garantisquen el dret efectiu a tindre una boca sana" i ha assenyalat que "una salut bucodental digna i garantida no pot quedar únicament en mans de clíniques privades; és imprescindible estructurar servicis dins del Sistema Sanitari Públic Valencià que compte amb dotació financera suficient per a tindre un servici 100% públic".

Açò, ha explicat, "implica un pla de salut amb dotació de personal ortodoncista dins del sistema públic, una proposta molt allunyada d'oferir un servici externalitzat, perquè és una obvietat que el gran pes dels servicis de dentista se situa en l'esfera privada i, per tant, formen part del model actual de salut bucodental".

No obstant açò, ha advertit que "açò no significa que no puguem buscar fórmules perquè el fet de tindre una boca sana no siga una qüestió de tenir poder adquisitiu o no, sinó que siga una garantia sanitària efectiva per a la ciutadania valenciana".