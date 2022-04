Ivonne Reyes tiene "miedo" de Pepe Navarro, pero piensa plantarle cara

Ivonne Reyes no quiere achantarse ante Pepe Navarro ni que las formas del que fuera presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi, como ella las califica, puedan hacer que deje de luchar. Aunque sea presa del "miedo" -así lo ha asegurado en sus redes sociales- no piensa dejar de plantarle cara al periodista en el caso de la paternidad de su hijo, Alejandro Reyes.

Tras su tenso rifirrafe en Viva la vida, con llamada de Navarro de por medio, Ivonne no dudaba en confesar a través de sus redes que esta no ha sido la primera vez que el presentador ha elevado el tono: "Voy a intentar dormir. Bastante intranquila. Siempre he denunciado mis miedos en la Policía, ahora lo hago por aquí".

La modelo y empresaria terminaba con un "cualquier cosa que nos pueda pasar tanto a mi hijo como a mí ya sabréis por quien empezar". Unas palabras que más tarde acompañaba reposteando en sus stories las de otras amigas que hablaban de "violencia psicológica" como parte de la violencia de género, que "vivir con miedo no es vivir" o una cita atribuida al escritor italiano Walter Riso: "Pero a mí lo que me preocupa es el otro maltrato, el que no deja marcas en la piel".

Ante los micrófonos y las cámaras de EuropaPress, la venezolana de 54 años ha explicado por qué ha preferido contar todo esto a través de sus perfiles de Instagram en lugar de acudir a comisaría. "Lo puse en las redes porque es lo que suelo hacer siempre para resguardarme por seguridad y, aparte, por supuesto, por donde vivo, la gente conocida y, claro, llamé a amigas", ha asegurado.

Asimismo, ha añadido que se siente "fuerte". "No me voy a esconder ni voy a salir corriendo porque hay leyes y hay gente y hay protección y yo me amparo", ha continuado Reyes, que agrega que es necesario "hacer mucho ruido, no quedarse escondido ni callado" aunque una se sienta protegida por la ley.

Para Ivonne, ha continuado, nada de lo que ha ocurrido le asombra lo más mínimo. "A algunas personas les habrá sorprendido [la actitud de Pepe Navarro] pero a mí nada, porque es lo que conozco. Estoy acostumbrada. Hace 23 años... Esos tonos, ese nivel y esa fuerza que tiene", ha dicho, desvelando además que le queda mucha tela por cortar: "Son muchos años, todavía yo no he hablado. Aunque mucha gente crea que he hablado, ha sido mucho ruido, son muchas cosas muy fuertes y todavía yo no he hablado".

"Por si alguien se lo pregunta, seguiré yendo [a televisión]. Me van a seguir viendo. No pienso desaparecer y por cada detallito, ahí estaré", ha especificado Reyes, quien además de públicamente lo ha denunciado a la policía "como siempre" ha hecho "por protección mía, por mi hijo y por mi familia".

"Todo eso lo he puesto yo en la comisaría y, dependiendo de lo que digan los abogados, actuaré", ha añadido, así como que no teme las posibles represalias de Navarro. "Me da igual que Pepe tome medidas legales, no me interesa. Se retrató él solo, ese es él, ese personaje que vieron hablando, ese 'señor', que no se merece ese título. Saca la tensión de todo lo que hay alrededor, de todo lo que ha contado y le siguen creyendo algunas personas", ha finalizado.

No sin antes, eso sí, alegrarse de que Vanessa Martín también se plantee tomar medidas legales contra su expareja: "Me parece muy bien que lo haga Vanesa y todas las que no sean Vanesa, en nombre del maltrato psicológico, físico, en todos los sentidos, hombres, mujeres, no nos podemos quedar callados".