Un jutjat investiga una presumpta agressió racista de vigilants d'una discoteca a un jove: "moro de merda, et mate"

Segons consta en la denúncia, facilitada per València Acull, l'agressió va tindre lloc el 6 de març en una discoteca integrada en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Eixe dia, el jove va fer cua per a entrar a la discoteca però els vigilants li ho van impedir perquè, tal com li van comentar, havia d'haver tret l'entrada per internet i l'aforament estava complet.

Poc després va entaular relació amb un grup de persones holandeses que estaven en els voltants del local i van accedir junts a l'interior sense cap problema.

A totes les persones els van sol·licitar el DNI i els van col·locar una polsera que acreditava que havien pagat l'entrada per a la sessió d'eixa nit.

Quan la suposada víctima ja havia demanat una consumició, tal com es desprèn de la denúncia, un vigilant se li va acostar i li va increpar per estar dins de la discoteca. Li va obligar a eixir.

En el carrer es va veure envoltat de sis o set vigilants que, segons denúncia, van començar a agredir-li. Mentre estava sent colpejat, li van increpar amb frases com a "moro de merda, et mate".

Els agressors li van arrancar "violentament" la polsera que li havien entregat en entrar al local i una altra seua que portava en la mateixa monyica.

El jove, com a conseqüència de l'agressió, va haver de ser atès en un servici d'urgències per les nombroses contusions que presentava en diverses parts del cos i per la fractura nasal.

La víctima, acompanyada de València Acull i representada per l'advocat Juan Molpeceres, va denunciar els fets i el jutjat ja ha obert diligències d'investigació. Segons ha pogut saber Europa Press, la Policia està procedint a identificar als presumptes autors de l'agressió a través de les gravacions de les càmeres.

Des de València Acull han destacat la "valentia" del jove en denunciar l'agressió perquè "amb la seua actitud no només intenta aconseguir justícia en el seu cas, sinó també animar a altres víctimes a fer el mateix i, així, tractar d'evitar que es repetisquen situacions similars".