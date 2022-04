Dos detinguts per estafar 120.000 euros en la construcció de piscines en localitats valencianes

L'operació 'Starpool' es va iniciar al gener, després de diverses denúncies interposades a Xiva per estafes en la construcció de piscines, informa l'institut armat.

Els estafadors sol·licitaven un avançament de diners en metàl·lic per a dur a terme unes obres que o no s'acabaven o es realitzavende manera inadequada.

Després de les perquisicions, els investigadors van constatar queaquests homes havien comès les mateixes estafes en les localitats valencianes de Xiva, Montserrat, Sant Antonio de Benaixeve, Teulada i Turis.

Per a formalitzar els contractes, els detinguts utilitzaven diverses empreses de les quals eren administradors. Després sol·licitaven un avançament per a iniciar l'obra però sempre es quedava paralitzada per algun motiu alié, un fet que aprofitaven per a sol·licitar més diners per a la seua continuació i així obtindre majors beneficis.

La investigació va permetre aclarir cinc delictes en els quals es van apropiar de 120.000 euros. Aquests dos homes, de nacionalitat espanyola, van ser arrestats i les diligències van passar a la disposició d'un jutjat de Requena (València).