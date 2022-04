The Bellrays obriran a València la seua gira espanyola

Posteriorment, la banda actuarà en les següents dates: 29 juny a Madrid, en El Sol; 30 de juny a Valladolid (El Desierto); 1 de juliol, a Bilbao (Sala Azkena); 2 de juliol a Vitòria (Helldorado) i 3 juliol a Santiago (Malatesta).

La formació que lideren Lisa Kekaula i Bob Vennum brindarà als seus seguidors "un remolí de rock i soul, ja que són energia pura damunt d'un escenari", asseguren des de l'organització del tour.

Bob Vennum i Lisa Kekaula van formar The BellRays en 1990 en Riverside, Califòrnia. Es van nodrir de totes les influències possibles entre elles Beatles, Stevie Wonder, The Who, Ramones, Billie Holiday, Lou Rawls, Hank Williams, The DB's, Jimmy Reed o Led Zeppelin.