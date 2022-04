Saona estrena restaurant a Castelló, la seua quarta obertura en 2022

La quarta obertura del grup en 2022 significa el desembarcament en l'única província valenciana en la qual no tenia presència. El nou establiment compta amb el seu habitual posicionament mediterrani, amb productes de proximitat en una carta disponible tots els dies de l'any, destaca l'empresa.

Aquest restaurant arriba incorporant plats com el 'sams' de pollastre rostit, el salmorejo amb granissat de maduixa o el pa 'payesito' emplenat de formatges fosos al forn i tomaques confitades, que se sumen a una carta inspirada en el Mediterrani i en la cultura i filosofia que envolta aquest mar.

La primera obertura a Castelló suposa un objectiu compliment per al fundador de la firma, Gonzalo Calvo: "En 2013 va nàixer Grup Saona en el cor de València. Des d'aleshores, hem seguit un pla d'expansió que ens ha permès tindre presència tant en diferents punts de València com d'Alacant i, ara, per fi, arribem també a Castelló, una ciutat que sempre ens ha agradat i a la qual arribem amb molt afecte".

Des de la firma assenyalen que l'expansió no els allunya dels seus pilars fonamentals: receptes cuidades i producte de qualitat a un preu ajustat en un ambient càlid i acollidor, ja que cada restaurant presenta la seua personalitat, però sempre enfocat a un estil mediterrani tant en cuina com en decoració i interiorisme.

Saona Castelló segueix així la línia dels 39 restaurants de la marca, repartits per la Comunitat Valenciana, Madrid, Barcelona, Sevilla i Albacete. Castelló és la primera de les noves ciutats en les quals tindrà presència el grup en 2022, any el que té "sorpreses" guardades i inauguracions previstes per a abans d'estiu per altres punts de la geografia espanyola.