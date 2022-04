The Bellrays abrirán en València su gira española

Posteriormente, la banda actuará en las siguientes fechas: 29 junio en Madrid, en El Sol; 30 de junio en Valladolid (El Desierto); 1 de julio, en Bilbao (Sala Azkena); 2 de julio en Vitoria (Helldorado) y 3 julio en Santiago (Malatesta).

La formación que lideran Lisa Kekaula y Bob Vennum brindará a sus seguidores "un torbellino de rock y soul, ya que son energía pura encima de un escenario", aseguran desde la organización del tour.

Bob Vennum y Lisa Kekaula formaron The BellRays en 1990 en Riverside, California. Se nutrieron de todas las influencias posibles entre ellas Beatles, Stevie Wonder, The Who, Ramones, Billie Holiday, Lou Rawls, Hank Williams, The DB's, Jimmy Reed o Led Zeppelin.