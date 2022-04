La Conferència de Degans de Facultats de Veterinària d'Espanya es reuneix en la UCV

El rector de la UCV, José Manuel Pagán, i el degà de Veterinària de la UCV, Antonio Calvo, rebran en la seu Sant Carlos Borromeo als membres de la conferència, que presideix Maite Martín, degana de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'objectiu de la trobada és, segons Calvo, "defendre els interessos de tots els centres, mantindre els estàndards de qualitat exigits per a complir amb l'Ordre ECI que regula els estudis de Veterinària i poder ser competitius enfront dels graus de Veterinària de la resta d'Europa".

A més, aquesta associació és "la representació enfront d'organismes públics i privats de la formació oficial en Veterinària".

Calvo, que ostenta el càrrec de secretari de la Conferència, ha incidit també en la importància de la conferència: "Sent una universitat privada, és un clar exemple de la bona consideració que té la Facultat de Veterinària de la UCV entre la resta de centres universitaris", afirma.

En la reunió a València s'abordaran diferents assumptes relacionats amb els estudis i la professió veterinària, així com la incorporació com a soci principal de la CDVE en la plataforma One Health, on la figura del veterinari exerceix un paper fonamental, afirmen des de l'organització.