Natalia Lacunza, Soledad Vélez, Xenia o Amor Butano, primers noms del Truenorayo Fest

Programant des d'"una raó feminista inclusiva", l'esdeveniment musical dirigit per Ada Diez i Lourdes Sanz, torna, després de dos anys de condicions i mesures de seguretat sanitàries, sense limitació d'aforament.

"En aquests dos anys de pandèmia ens hem donat compte de la precarietat dels esdeveniments culturals i musicals, i del seu desequilibri marcat per les necessitats de públic. En haver viscut unes mesures sanitàries tan estrictes en el sector, el poder recuperar aforaments complets és una perfecta oportunitat per a seguir apostant per esdeveniments inclusius, on demostrar que una altra manera de programar és possible", declaren les ideòlogues de la cita cultural.

Així, el públic de la Mutant s'emocionarà amb la proposta de Natalia Lacunza que ha anat evolucionant cada vegada més cap a un sofisticat pop electrònic; o la màgia i el magnetisme d'un dels àlbums més esperats de l'any, el de Soledad Vélez qui estarà presentant, 'Visiones', el seu futur treball en l'escenari del Truenorayo.

En representació de l'escena musical valenciana, Xenia oferirà un espectacle carregat de sons basats en el synth pop com a teló de fons del seu nou disc 'Ruido-0'; i Amor Butano malbarataran ironia amb les seues lletres absurdes i metàfores destarifades al ritme de bases influenciades per Dua Lipa o The Weeknd.

Durant tres jornades, Truenorayo Fest oferirà una programació cultural concebuda des de la inclusió i el feminisme, dedicant el primer dia a xarrades i projeccions audiovisuals, seguit de dos dates destinades al complet a la música en directe. Hi haurà bandes, com les ja anunciades i les que estan per comunicar, però també diferents sessions de djs en el pati de la Mutant per a amenitzar els temps entre actuacions.

A més, amb la confirmació de fa unes setmanes de la presència de Lola Beltrán i Núria Just, el Truenorayo Fest 2022 torna a "posar en valor l'ús de la il·lustració en la cartelleria i segueix mostrant al món l'existència de grans professionals amb la seua diversitat d'estils", destaquen els seus responsables.