Per l'Horta demana a l'Ajuntament de València que paralitze qualsevol activitat en la ZAL del Port

Amb la seua petició, registrada aquest passat dilluns, la plataforma vol evitar que es consoliden obres d'urbanització "il·legals" després de la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que va anul·lar el pla especial d'urbanització de la ZAL en resposta a un recurs presentat per l'associació de veïns de la Punta La Unificadora.

Per l'Horta es recolza en la sentència del TSJCV per a destacar que la classificació del sòl del sector afectat -al voltant de 800.000 metres quadrats, segons les seues xifres- és, d'acord al Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de València, "no urbanitzable de protecció agrícola".

Aquesta classificació, subratlla en un comunicat, persisteix amb independència de la situació "fàctica i il·legal" en la qual es troba actualment la parcel·la. A més, sosté que la urbanització actual de la ZAL s'ha executat d'acord a un projecte que és "nul", ja que al seu juí venia a desenvolupar els dos plans especials anul·lats ja per la justícia.

Com a conseqüència, per a l'entitat, l'acte municipal d'aprovació de la reurbanització de la ZAL ha de ser també nul. I és que adverteix que l'execució del projecte autoritzat per l'Ajuntament suposaria "la consolidació d'obres d'urbanització il·legals sobre un sòl no urbanitzable d'especial protecció agrícola amb evident perjuí per a la seua capacitat agrària, a més de danys mediambientals, territorials i paisatgístics d'incalculable valor i de difícil, si no impossible, reparació".