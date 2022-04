La UV celebra el 25 aniversari de la Mostra de Teatre Universitari amb 15 espectacles entre abril i juny

El certamen ha sigut el resultat visible, al llarg dels anys, de les classes rebudes per l'alumnat d'Arts Escèniques cada curs en els tallers permanents, una iniciativa acadèmic-cultural engegada en 1985 pel primer director de l'Aula de Teatre, Ramón Rosselló, amb seu en la recentment recuperada Sala Palmireno i amb la qual van continuar els seus hereus acadèmics: Ferran Grau i Laura Monrós, directora de l'Aula en l'actualitat.

"L'esperit de la Mostra és posar en comú el treball que estan fent-se en les diferents aules universitàries", explica la professora Laura Monrós, qui destaca la inclusió de la dansa en les arts escèniques de la Universitat de València en 2016 i la col·laboració, a continuació, del Servici de Dinamització i Informació de la UV amb la Mostra mitjançant la lectura dramatitzada de l'obra guanyadora dels Premis d'Escriptura de Creació, en la modalitat de Teatre, com a obertura de l'esdeveniment cultural universitari.

Així, enguany la inauguració de la Mostra serà a càrrec de l'obra 'Allò que passa mentre passa la vida', d'Óscar Palomares Navarro que, amb direcció de Núria Martín, donarà el tret d'eixida al cicle el pròxim 27 d'abril en un acte de presentació que tindrà lloc en la Sala Matilde Salvador de la Nau, a les 19 hores.

La programació especial en aquestes noces de plata es desenvoluparà a partir d'aquest moment i fins a juny en la Matilde com a espai central. No obstant açò, i segons apunta Laura Monrós en un comunicat, "l'objectiu és portar les arts escèniques a altres espais universitaris" i, per tant, es completarà, durant la primera setmana de maig, amb un programa de monòlegs en les cafeteries dels tres campus que actuarà com a "esdeveniment multiplicador del 25 aniversari de la Mostra", dins del programa Cultura als Campus de la Universitat.

Es tracta de monòlegs professionals a càrrec de Jesús Manzano i Carol Tomás, els dies 2 i 4, respectivament, en Blasco Ibáñez; Rafa Alarcón, el dia 3 en Tarongers; i Arnau Soler, el dia 5 en l'ETSE (Burjassot). Veure els horaris en la programació completa.

Eixe "esperit d'unió" entre les aules teatrals universitàries va fer que l'Universitat de València fora amfitriona, durant més de dos dècades, dels grups de l'Autònoma de Barcelona, de la Universidade de Vigo, de la Carlos III de Madrid, de la Universitat de les Illes Balears, de la Universitat de Múrcia i de les universitats públiques valencianes.

Un esperit, apunten des de la institució acadèmica, que es manté i que, en el 25 aniversari de la Mostra, rebrà a les universitats de Múrcia, d'Alacant i de Castelló. La primera d'elles actuarà el divendres 29 d'abril, sota la direcció de David García Coll, per a interpretar una nova versió de 'La comedia de los errores' de Shakespeare.

Al maig, els dies 4 i 5, serà el torn del grup Dans la Cage que, amb una entrevista-espectacle, interpretarà 'Matéi Visniec dans la cage'; el dia 6, l'Aula de Teatre Carles Pons de la UJI de Castelló interpretarà 'OPUS 2022', amb direcció de Toni Aparisi; els dies 12 i 13, l'alumnat dels tallers de teatre i dansa de primer nivell de la Universitat de València, impartits per Jorge Picó i Christine Cloux, posaran en escena 'La fàbrica de les paraules', obra basada en el conte d'Agnès de Lestrade i Valéria Docampo; el 18 i el 19, li tocarà interpretar a l'alumnat de Pep Sanchis, pertanyent al Taller de Teatre de segon nivell de la UV, amb la creació col·lectiva 'Parlem?'; i els dies 25, 26 i 27, també amb direcció de Pep Sanchis, ASSAIG-Grup de Teatre de la Universitat de València estrenarà la seua última producció, 'Escolta'm' d'Emili Chaqués.

ESCENA ERASMUS

Al juny (dies 1, 2 i 3), el projecte teatral europeu Escena Erasmus de la Universitat de València iniciarà la seua gira d'estiu, amb el suport de la Diputació de València, que en 2022 estarà dedicada a l'Any Europeu de la Joventut amb l'estrena de l'obra 'El desig de la joventut' de Maribel Baiona, Guada Sáez, Daniel Tormo, Mohamed Dourasse i Anna Marí, amb direcció de Josep Valero.

Els dies 8 i 9, el Grup de Teatre La Nau Gran pujarà a les taules amb l'obra 'Vamos a contaros cuentos', amb guió i direcció de Clemente Carrasco; el dia 10, la Mostra donarà la benvinguda a l'Aula de Teatre de la Universitat d'Alacant que, sota les directrius de Morgan Blasco, interpretarà 'El proceso de la sombra de un burro' de Friedrick Dürrenmatt; i posarà el fermall d'or a la Mostra 'Divinas palabras', el clàssic de Valle-Inclán interpretat per l'alumnat del Taller de Teatre Permanent per a majors de 55 anys, que han après els trucs sobre l'escenari de mans de Tono Berti i Pura Marco.

Tots els espectacles de la Matilde Salvador començaran a les 19.00 hores, excepte, el del divendres 10 de juny ('El proceso de la sombra de un burro') que serà a les 20.00 hores, i la reserva d'entrades pot realitzar-se en La Tenda de la Universitat o en la web