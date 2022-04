La compravenda d'habitatges per estrangers creix a la Comunitat Valenciana un 44,9% en la segona meitat de 2021

Aquest increment està "molt condicionat" per les caigudes del segon semestre de 2020, que reflecteixen al seu torn els efectes de la pandèmia del Covid-19.

Trencant la tendència amb el semestre anterior, on el pes de les compravendes per part d'estrangers havia descendit per davall del 16%, les operacions efectuades per estrangers van representar un 18,6% del total de compravendes a nivell nacional, en línia amb la mitjana entre 2012 i 2019 (18,7%).

Així, la compravenda d'un habitatge lliure per part d'estrangers es va incrementar un 41,9% interanual, fins a les 63.934 operacions, després del retrocés registrat en la primera meitat (-37,3%) i la segona meitat (-10,8%) de l'any 2020.

Els estrangers residents van realitzar el 54,8% de les compravendes, augmentant en un 27,4% interanual, mentre que el restant 45,2% de les operacions van ser de no residents, elevant-se un 64,5%.

La compravenda d'habitatges lliures per estrangers va augmentar en totes les comunitats autònomes.

En concret, l'increment va ser liderat per Balears (+81,5%), Canàries (+57,1%) Andalusia (+55%), Cantàbria (+50,5%) i Comunitat Valenciana (+44,9%).

Per sota de la mitjana nacional (+41,9%) es van registrar increments a Catalunya, Astúries, Navarra, Múrcia, Madrid, Castella-la Manxa, Aragó, País Basc, La Rioja i Extremadura. Finalment per sota del 10% van créixer Castella i Lleó i Galícia.

Així mateix, el preu mità per metre quadrat de les operacions realitzades per compradors estrangers en la segona mitat de 2021, referides a vivenda lliure, es va situar en 2.016 euros per metre quadrat, la qual cosa suposa un increment dels preus del 14,3% interanual.

Els estrangers no residents van tornar a pagar majors imports per les seues vivendes (2.481 euros per metre quadrat) que els residents (1.567 euros per metre quadrat) i els nacionals (1.503 euros per metre quadrat).

El preu mitjà pagat per estrangers no residents va augmentar un 11,8% i el dels residents un 9,9%, en tots dos casos per damunt que el comprador nacional (+6,9%).

Quant als preus per autonomia, l'evolució va ser quasi unànime, en augmentar en totes les comunitats autònomes excepte a Extremadura (-0,1%).

A Cantàbria es va produir el major increment amb una pujada del 24,1%, amb increments també de dos dígits a Andalusia (+16,6%), Madrid (+13,7%), Canàries (+11%), Castella i Lleó (+10,1%) i Comunitat Valenciana (+10%).

Entre el 10% i el 5% van créixer els preus a Balears, País Basc, Navarra, Galícia, Castella-la Manxa, Múrcia i La Rioja i ja per davall del 5% però encara amb increments es van situar Aragó i Astúries.

ELS BRITÀNICS, ELS MÉS COMPRADORS

Per nacionalitat, el grup d'estrangers que més vivendes va adquirir va ser el de nacionalitat britànica, amb l'11,8% de les operacions totals (7.560), seguit per alemanys (10,4%) i francesos (8,3%).

El grup de nacionalitats que engloba a la resta d'estrangers de fora de la Unió Europea va suposar l'11,4%, segons els notaris.

Van augmentar les compravendes efectuades pels estrangers de totes les nacionalitats, però ho van fer amb major intensitat per part dels holandesos (104,1% interanual), irlandesos (99,3%) i alemanys (84,9%).