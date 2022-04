Desvelan los problemas y las deudas con las que Juan Muñoz entra en 'Supervivientes' y cuál es su caché

Juan Muñoz, excomponente del dúo Cruz y Raya, se ha embarcado en la que, seguramente, será una de las aventuras más increíbles de su vida. El humorista ha puesto rumbo a Supervivientes, una experiencia que, además, le servirá para amortiguar sus problemas económicos. Esos que este martes desvela Luis Alvero, su confidente durante meses, hasta que una deuda no saldada dio al traste con la relación.

"Solo le queda un amigo. Es con él con quien está habitualmente. En general, está muy solo. La vida de Juan es un desastre", sostiene Luis en Semana. "Aceptar Supervivientes es, obviamente, para saldar sus deudas porque tiene muchas. También tiene deudas personales con amigos como yo. No sé cifras, pero son innumerables, de hecho, él me decía: 'yo voy dejando muertos por todas partes'", sostiene Luis, indignado.

En cuanto a la relación de Muñoz con su familia, dice: "No tiene contacto con su hermana. Él le compró a su madre una casa en Málaga, pero, según la hermana, él no había pagado ningún tributo. Acusaba a la hermana de que obligaba a la madre a trabajar de limpiadora para poder pagar las cosas de la casa y la hermana dijo que era mentira. Acusó a Juan de que les había dejado tirados con sus fiestas".

Y en cuanto a su propia relación, esa que ahora está hecha añicos, sostiene: "Me ha amenazado de muerte por WhatsApp, por teléfono, por redes sociales… Empezó en el mes de febrero porque le pedí que me devolviera dinero que le había prestado y cosas que tiene mía como una cámara o un trípode. Ya le he denunciado", desvela Luis sobre el cómico, del que, sostiene, "tiene mal carácter".

Según la revista, el caché del humorista supera los 12.000 euros semanales, cifra se traduciría en casi 200.000 si permanece tres meses en el reality de Telecinco.