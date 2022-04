Marta Riesco reaparece en redes, desvela su paradero y habla de 'Supervivientes': "El médico me prohibió ver contenido sobre mí"

Después de unos días ausente en su trabajo y también de las redes sociales, justo los que coincidió con la ruptura con Antonio David Flores, Marta Riesco reapareció en redes sociales para comunicar cómo se encuentra, dónde y zanjar algunos de los rumores que se han contado sobre ella. "Hay gente que ha hablado de mí y que ha dicho mentiras", llegó a decir.

"Me han dado el alta hace un par de horas. Estoy muy contenta, porque tengo muchas ganas de incorporarme a mis programas. A veces en la vida hay que parar y me ha vuelto a ocurrir… Y antes de encontrarme mal y peor, el médico consideró que me tenía que apartar unos días del trabajo", aclaró la reportera en sus stories de Instagram.

Perfectamente maquillada y muy guapa, Riesco se explicó: "A veces hay que respirar y pensar en uno mismo. He estado en mi pueblo, desconectada del mundo, me he ido enterando de cosas. El médico me prohibió ver contenido sobre mí".

"Vuelvo a estar fuerte, vuelvo a estar renovada. Sigo con mi tratamiento, esto no es cosa de dos días. Los temas de salud mental hay que tomárselos muy en serio. Yo me lo tomo muy en serio. Me parece igual de importante que te duela el estómago a que te duela el alma. Solo espero poder ser la misma de siempre", indicó la joven.

Sobre los rumores acerca de su fichaje por Supervivientes, Riesco prefirió ironizar para zanjarlos. "Aquí estoy, en Honduras, como veis. Ya he pasado todos los exámenes médicos, ya he cogido el avión… Por un pastón. Comienza la aventura de Supervivientes. ¡Que no, que estoy en mi casa!", aseguró entre risas.