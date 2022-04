La historia de superación David 'MasterChef 10': "Fui adicto durante muchos años, estoy en deuda con mi familia"

Una nueva edición de MasterChef vio la luz este lunes 18 de abril en La 1. En la entrega se pudo ver el casting final del formato y se perfiló a sus concursantes. Como es habitual, fueron varias las historias emotivas tras los cocinillas que consiguieron llevar al jurado —formado por Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz—y a la audiencia a la lágrima.

Una de llas fue la de David, quien gracias a su tesón e interés en la cocina, consiguió una plaza en el concurso recién estrenado. Pero antes, recordó la dura historia que lo precede. El aspirante contó que había tenido tendencias adictivas durante mucho tiempo, con un consumo muy elevado de sustancias, entre los 17 y los 38 años.

No pudo evitar llorar al recordar a su familia, quien le quería "mucho más" de lo que se había querido él mismo. Así, y aunque presumió de que esa fase de su vida ya estaba superada, reconoció que se seguía sintiendo en deuda con los suyos. En la actualidad, David estudia Integración Social, para poder ayudar a quienes pasen por situaciones similares a la suya.

"Tienes una deuda con esa gente que ha estado detrás, pero eres muy joven y tienes también un futuro esplendoroso. Yo te voy a dar esa oportunidad, ¡aprovéchala! Te lo mereces. Te vas a comer el mundo y yo quiero que te lo comas con nosotros", le dijo Pepe Rodríguez.

El gran motor de David es su hijo de seis años, pero no solo él. Según dijo, su padre padece "un cáncer no operable", y era también por él que había decidido luchar en la vida en general y en el talent en particular. "Quiero que esté orgulloso de mí", concluyó, emocionado, justo antes de saber que era uno de los elegidos para concursar en MasterChef 10.