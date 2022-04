Cibeles retoma este martes las sesiones de investigación por el caso 'espionaje a Ayuso'

Los grupos municipales retoman este martes las sesiones de investigación por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) tras el parón de la Semana Santa.

En esta cuarta sesión están llamados a comparecer el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, y el responsable de la Oficina contra el Fraude, Carlos Granados, y el de la Cámara de Cuentas, Carlos Salgado.

No obstante, por el momento, la sala solo espera al delegado del Desarrollo Urbano y, también, vicepresidente del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Porque Mariano Fuentes es el único que ha confirmado su asistencia, según consta en la convocatoria.

Lo cierto es que ningún citado está obligado a declarar. Un derecho al que se han acogido numerosos responsables. Incluso, la tercera u última sesión acabó en desplante absoluto. El pasado 6 de abril, a las 16.00 horas, estaban llamados a comparecer el ex vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos; el ex secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea; y el ex jefe de comunicación de la EMVS, David Fernández. Todos ellos 'ex' porque dejaron sus puestos en medio de la crisis popular.

También hubo desplantes en la primera sesión, el pasado 28 de marzo, solo acudió el consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, dado que no se presentaron ni Ayuso, ni Casado, Boñalos, Gallardón ni Catalá. Lo mismo que ocurrió en la segunda sesión, del pasado lunes 4 de abril: declararon la jefa del departamento de contratación y el gerente de la EMVS. No aparecieron ni el que fue asesor del alcalde hasta el 17 de febrero de 2022, Ángel Carromero, ni el detective Julio Gutiérrez. Tampoco la delegada del Gobierno, Mercedes González, ni la presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Beatriz Fanjul.

Los grupos municipales llevan semanas denunciando las sesiones 'descafeinadas'. Señalan al alcalde como responsable, dado que prometió que obligaría a acudir a todo su equipo municipal. Sin embargo, los comparecientes o no están ya en el Ayuntamiento, o pertenecen a otras administraciones, o se acogen a su derecho a no declarar.