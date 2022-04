Este domingo, la segunda temporada de Drag Race España emitió su cuarto episodio en Atresplayer Premium, una entrega en la que La llamada, musical de los Javis, fue el principal protagonista.

Las concursantes interpretaron a distintos personajes de la historia y Estrella Xtravaganza, tras hacer un poco de fuerza contra sus compañeras, consiguió el personaje de Milagritos -interpretada en el cine por Belén Cuesta-. Y, gracias a ello, se llevó las alabanzas del jurado.

Fue en el momento de las valoraciones cuando la drag queen gaditana se emocionó, especialmente por poder darle las gracias a Javier Calvo, que había significado mucho en su vida.

"Ahora tú estás aquí arriba y hay gente en su casa que está diciendo: ay, yo puedo ser como tú. Pueden ser como tú. [...] Y que pueden admirarte y que pueden verse reflejadas en, ti.", @javviercalvo



👠 Directo ▶ https://t.co/ec0av5LSjA #DragRace4 pic.twitter.com/nwBMagdFQG — Drag Race España (@DragRaceEs) April 17, 2022

"Tú hiciste la serie de Física o química. Fuiste como un referente. Yo vi en una serie de televisión que había una persona que era abiertamente homosexual, y dije: '¿Por qué yo no?'", le explicó la concursante al actor y director, que interpretó a Fer en la ficción juvenil de Antena 3.

"Yo me acuerdo que, cuando salí del armario, estaba viendo un capítulo de Física o química y vino mi madre a preguntarme", aseguró. "Ese día, yo no sé por qué fue, pero gracias a estar viendo la serie y gracias a ti, reuní la fuerza y le dije: 'Sí, me gustan los hombres'".

Calvo, visiblemente emocionado por las palabras de Estrella Xtravaganza, puso en valor la importancia de Drag Race España para las generaciones venideras.

"Igual que me pasó a mí, que yo tuve la oportunidad de hacer un papel que pudo inspirar a gente, ahora tú estás aquí arriba y hay gente en su casa que pueden ser como tú y que pueden tener herramientas para entender quiénes son, y que pueden admirarte y verse reflejadas en ti", alabó.