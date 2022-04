El padre Apeles ahora es cantante y está a punto de estrenar un videoclip

El padre Apeles reventó los audímetros en la década de los noventa. Se convirtió en un imprescindible de las tertulias corazoneras y de los debates que encontraron en él al perfecto polemista. Inconformista, lenguaraz y tremendamente perspicaz, Apeles igual trataba con alienígenas liberados entre Moros y Cristianos que se batía el cobre con Mariano Mariano en las Crónicas Marcianas de Javier Sardá.

La supuesta relación sentimental que mantuvo con Yola Berrocal le catapultó a un estrellato que le permitió tener una carrera prolífica en formatos como Tómbola o Dónde estás corazón, donde además de percibir un caché astronómico exigía que le maquillaran las manos para lucir impoluto, sin imperfecciones.

Tal fue su popularidad que llegó a presentar junto a Rocío Carrasco un programa tan ortopédico como irreverente durante la etapa en la que Telecinco se lanzaba a experimentar sin miedos ni complejos.

Solo he grabado dos canciones y dos videoclips porque me apetecía, pero nada de volver a la tele

La evolución televisiva lo dejó fuera de juego y Apeles se volatilizó. Se formó como militar y, aunque actualmente es reservista voluntario de la Subdelegación de Defensa de Tenerife, lleva tiempo viviendo en Italia.

Pronto regresará a España porque, tal y como ha podido saber 20minutos, el próximo 21 de abril presentará en sociedad el videoclip que ha grabado junto a la cantante Kevina Kul.

A pesar del impacto inicial, Apeles asegura que no se trata de un regreso definitivo. "En realidad no vuelvo. Solo he grabado dos canciones y dos videoclips porque me apetecía, pero nada de volver a la tele. Estoy muy tranquilo en Italia", dice en conversación con este periódico.