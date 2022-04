Los 'influencers' españoles se defienden tras las críticas a sus 'looks' en Coachella: "Es un festival de música, no de moda"

Coachella es uno de los festivales de música más reconocidos del panorama y no solo por su gran cartel de artistas. El fin de semana en California suele ser recordado por los famosos que acudieron y, sobre todo, por la ropa que llevaron.

Más allá de los conciertos, la moda es un elemento importante en el evento. Por eso, en esta ocasión, se han visto grandes nombres como Kendall Jenner, Shanina Shaik, Alessandra Ambrosio o Emma Chamberlain desfilar por la explanada.

Mientras las modelos y actrices estadounidenses han sido muy aplaudidas por sus conjuntos, los influencers y tiktokers españoles que han acudido al primer fin de semana han recibido fuertes críticas.

Una cosa es llevar outfits extravagantes en coachella, y otra cosa es no saber vestir — aitanasorianoo (@aitanasorianoo) April 16, 2022

tiktokers españoles que habéis ido q coachella os amo pero que son esos outfits 2017😭 — maria carrillo:) (@mariaacarrillr) April 16, 2022

Lo mal que van vestidos los tiktokers españoles al coachella en plan me explicas que es esto 💀💀 pic.twitter.com/UnFhxZHGdU — P̵̭̬̪̰̭͐̀Ą̴͖̜̜͙̣͕͎̩͂̀̋̅͐̕C̴̫̗̙̪͎͛̈́͌͜͝O̸̲̹̭͕̾͆̐̽̊̎ (@iheartmaduritas) April 16, 2022

Tanto en Twitter como en TikTok ha habido muchos comentarios negativos para los que han decidido acudir con ropa "normal". Aunque, por otra parte, tampoco han gustado los looks elegidos de las que han decidido arreglarse.

Se ha generado un debate sobre si realmente tenía importancia o no la ropa elegida por los famosos españoles que habían ido al festival. Una discusión a la que desde California han querido responder. Especialmente, Jorge Cyrus, uno de los más señalados en redes.

Junto con Andrea Palazon ha subido un vídeo bromeando sobre el estrés que sufrirán los que acudan a Coachella en 2023, sabiendo el escrutinio que se han generado este año. Sin embargo, también ha reflexionado más sobre el asunto en una publicación de Instagram.

"Es el mayor festival de música, no de moda", ha señalado: "He visto a gente libre, que no juzga, no critica, fluye, va a su rollo y se pone los outfits más cuadros del mundo, con los que se siente él mismo y no lo que es a gusto de los demás".

Junto a él, más han defendido la ropa que han elegido, orgullosos de su estilo y recordando que ellos mismos la habían planeado con tiempo antes del viaje.