Qué bancos no cobran comisiones nunca, tengas o no tengas ingresos regulares

Algunas entidades aplican comisiones bancarias a sus clientes por el mantenimiento de sus cuentas y en los últimos meses han endurecido las condiciones necesarias para que estas sean gratuitas.

Como detallan los especialistas del comparador financiero HelpMyCash, al menos tres bancos van a cobrar comisiones a sus clientes en abril por el mantenimiento de sus cuentas. "Si tienes abierta una cuenta en CaixaBank, el Santander o ING y no cumples sus requisitos, este mes te va a tocar pagar", indican.

¿Cuáles son las mejores cuentas sin comisiones?

Se trata de un servicio que es "cada vez más caro si no se cumplen los requisitos exigidos por el banco", pero abrir una cuenta bancaria sin comisiones y sin apenas requisitos puede suponer un ahorro de hasta 240 euros anuales en comisiones.

En este sentido, los expertos de HelpMyCash han elaborado un listado con las cuentas bancarias que no cobran comisiones, aunque el cliente no vincule sus ingresos. Por tanto, son cuentas sin comisiones y sin nómina, ideales para aquellos clientes que pagan comisiones en su entidad bancaria por no poder cumplir los requisitos de su cuenta actual.

Como recoge el comparador, "el ranking de las mejores cuentas sin comisiones y sin vinculación obligatoria lo lideran BBVA, Openbank y Abanca, aunque la oferta es muy amplia y otras entidades como imagin, el Santander, Liberbank o N26, entre otras, también comercializan cuentas gratis sin nómina".