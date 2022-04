Cuidado con la web que suplanta a Correos y afirma que puedes ganar un paquete que no ha sido recogido por 1,95 euros: es ‘phishing’

Un post de Facebook afirma que Correos está organizando un evento benéfico para vender los paquetes que no han sido recogidos por los destinatarios a 1,95 euros. Nos habéis preguntado por esta publicación a través del servicio de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319). Sin embargo, se trata de un caso de phishing, los timadores suplantan a Correos para hacerse con tus datos personales, como los de tu tarjeta bancaria.

Cómo te la intentan colar

Para empezar, la página de Facebook que publica el post no es la oficial de Correos en esta red social (https://www.facebook.com/correos.es). Fue creada recientemente, el pasado 28 de marzo:

'La página fraudulenta en Facebook se creó en 2022. CAPTURA

La web a la que dirige el enlace que adjunta el post (https://sequincf.info/photo/1127150/correos...) no es la web de Correos (https://www.correos.es/es/es/particulares). Cuando entramos en ella, nos dicen que podemos conseguir un teléfono o un electrodoméstico gracias a la supuesta campaña benéfica de Correos. Para ello, primero tenemos que responder a un cuestionario:

Cuestionario fraudulento. CAPTURA

Después de que la web "compruebe" que nuestras respuestas son correctas, participamos en un juego en el que tenemos que ir abriendo cajas y ganamos al tercer intento. Supuestamente, sólo tenemos dos minutos para "confirmar nuestros datos" y que nos envíen nuestro paquete de Correos:

Los supuestos premios CAPTURAS

Si le damos al botón de 'Ok', nos lleva a otra web (https://24-7dailydeals.com/...) que tampoco es la de Correos. Aquí nos piden datos personales (nombre, apellido, teléfono y correo electrónico). Si los introducimos, después nos solicitan los datos de nuestra tarjeta bancaria.

Solicitan datos personales y bancarios. CAPTURAS

Qué ocurre si caemos en el engaño

Si nos vamos al final de esta página, podemos ver que lo que estamos haciendo al introducir los datos de nuestra tarjeta es inscribirnos en una suscripción:

Suscripción CAPTURA

Ángela, una lectora de Maldita.es, ha sido víctima de este timo: "Al ver la cuenta de 'Correos España' y los comentarios no me di cuenta del bulo". Según nos indica, tras introducir los datos de su tarjeta le realizaron un cargo de 1,5€ y le llegó un correo de la página allclothes.club informándole de que se había dado de alta en una suscripción.

Entonces, Ángela se puso en contacto con la página para cancelar la suscripción, como podemos leer en los correos que ha mandado a Maldita.es:

Correos enviados. CAPTURAS

Aunque sí le han dado de baja de la suscripción, no le han devuelto el importe cobrado. Desde la página le indican que no pueden anular la tarifa que se ha cobrado y que los 1,5€ no son reembolsables:

El importe no es reembolsable. CAPTURAS

Además, no encontramos referencias a la supuesta “campaña benéfica” en la web de Correos, ni en su perfil de Twitter o de Facebook. Desde esta entidad recomiendan que, ante una comunicación sospechosa, no facilitemos datos personales, bancarios o contraseñas.