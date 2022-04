Amantes de las librerías de siempre: así es la cooperativa 'online' para celebrar su día y contribuir con el pequeño comercio

Si eres de los que devora un libro tras otro y de los que tiene las estanterías de casa repletas de obras que has leído una y otra vez, no tenemos ninguna duda de que el próximo 23 de abril es la mejor excusa para regalarte un nuevo título para tu biblioteca particular. Así, aunque muchos hayamos dado el salto al ebook para poder llevar siempre encima una gran cantidad de obras (¡sin que nuestra espalda se resienta!), no podemos resistirnos al encanto que tienen los libros tradicionales, al olor que desprenden sus páginas y al placer que supone pasar tiempo entre estanterías repletas de tomos.

Por ello, el Día del Libro supone toda una celebración que nos da motivos más que de sobras para pasarnos la jornada con uno en la mano, dejándonos llevar por historias inventadas o reales de personajes que, sin quererlo, pasarán a formar parte de nuestro imaginario. Además, una de las cosas que más nos gustan de esta fiesta es que podemos descubrir pequeñas librerías que pueden convertirse en sitios de referencia. Ya sea visitando algunas de las ferias que se organizan en las diferentes ciudades o acudiendo a la plataforma que reúne el catálogo de esos comercios tradicionales para que los tengamos disponible a golpe de clic. Nos referimos a Bookshop, una web que nos da acceso a esas librerías únicas, independientemente de dónde estén ubicadas.

No solo contribuirás con las tiendas de toda la vida si compras en Bookshop y recibirás tu pedido en 24 o 48 horas, sino que, para celebrar la efeméride nacional de los libros, podrás comprar tus propuestas un 5% más baratas. Una buena oportunidad para aquellos que quieren vivir San Jorge pero que, por diversos motivos, este año no puedes acercarse a la feria de su ciudad... ¡y colaborando además con las librerías de toda la vida!

Libros para regalar(se)

Aunque sobre gustos literarios no hay nada escrito (¡hay tantos como lectores!), desde BookShop han hecho una selección de algunos títulos que, como expertos, creen que pueden encajar (¡y enamorar!) en la cesta de la mayoría. Por ejemplo, lo último de Rosa Montero: la novela El peligro de estar cuerda que versa sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental; o El castillo de Barbazul, de Javier Cercas, thriller con el que finaliza la trilogía Terra Alta. Dos títulos entre los muchos que han seleccionado como imprescindibles este Día del Libro, ¿listo para descubrirlos?

