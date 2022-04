Feijóo defiende la "honestidad" de Almeida y Ayuso y le recuerda a Sánchez que "tiene cuatro altos cargos imputados"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el órdago contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su particular cruzada por la bajada de impuestos asegurando que "el mayor impuesto es la inflación" y que un presidente que no tome decisiones para bajarla "es que no tiene corazón, no le interesa la gente que tiene dificultades". Así se ha expresado en la visita a un centro de salud en O Porriño (Pontevedra), ya en las postrimerías de su etapa al frente de la Xunta de Galicia.

Feijóo, a quien las encuestas publicadas durante estos días lo sitúan ya a la par que Sánchez, ha defendido las siglas que preside de los ataques del presidente del Gobierno, quien en una entrevista en Antena 3 esta mañana ha acusado de corrupción al PP en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid por la compra fraudulenta de material sanitario. A Feijóo tales acusaciones le parecen un "sarcasmo", ya que el Gobierno, ha apuntado, tiene "cuatro altos cargos impuestos" por la compra fraudulenta de material sanitario en los primeros compases de la pandemia. Sobre José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, el gallego sostiene que no alberga "ninguna duda sobre la honestidad de sus compañeros".

"La honorabilidad se demuestra todos los días. No creo que sea un buen ejemplo dar lecciones de honorabilidad el Gobierno que tiene cuatro altos cargos imputados por la compra de material sanitario durante la pandemia", ha enfatizado. Feijóo ha precisado sobre los cuatro altos cargos imputados mencionados, que se refiere a un alto cargo del Ministerio de Hacienda y tres más del Ministerio de Sanidad, algo que no sucede en el PP porque "no hay compañeros" que "estén imputados" por hechos parecidos.

Los nombres de esos altos cargos son los del director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso María Jiménez; la directora de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DRGCC), Paloma Rosado; y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz.

"Sánchez lo que quiere es ser presidente del Gobierno a cualquier costa, sea con el populismo de Podemos, o con el independentismo vasco o catalán", ha manifestado, en relación a que gobierne la lista más votada, otro de los mensajes que el gallego ha trasladado en los últimos días. "Yo no voy a gobernar con independentistas, porque no voy a estar sometido a partidos que quieren que le vaya mal a España y que se fracture el país", ha dicho Feijóo, que mañana no estará en Valladolid en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, el primer gobierno autonómico del PP con Vox. Feijóo evita, así, su primera foto con Santiago Abascal.