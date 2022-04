Almeida: "En el Ayuntamiento de Madrid, cero imputados; en el Gobierno de Sánchez, tres"

El alcalde de Madrid ha cargado contra el presidente del Gobierno después de Pedro Sánchez asegurara que el PP tiene tres problemas que todavía no ha resuelto: "el primero es la corrupción" y ahí, "a la dirección nacional del PP aún no le he escuchado decir absolutamente nada de lo que estamos viendo en Madrid, ni de Ayuso ni de Almeida".

Para Almeida, aún es más grave que sea precisamente Pedro Sánchez el que hable de la corrupción "cuando tiene a los tres máximos responsables de compra del Gobierno de la Nación imputados por contratos de más de 300 millones de euros". En este sentido, ha dibujado en varias ocasiones un marcador: Ayuntamiento 0 vs Sánchez 3.

Se refiere al número de imputados, pues según ha recordado el regidor popular, "en el Ayuntamiento hay cero imputados" por el caso de los comisionistas que cobraron altos precios por la venta de material sanitario al Ayuntamiento, y "en el Gobierno de Sánchez, tres", por otro caso de fraude en la adjudicación de compra de mascarillas durante la primera ola de pandemia. "¿Y es Pedro Sánchez quien habla de corrupción?", se pregunta el regidor.

José Luis Martínez-Almeida, que lleva dos semanas arrastrando la polémica encabezada por Luis Medina y Alberto Luceño, también ha subrayado la obsesión de Sánchez por Madrid. "Detrás de esta cuestión [caso de comisionistas] está el partido socialista y Pedro Sánchez que tiene una obsesión con Madrid, desde antes del 4 de mayo", cuando Ayuso arrasó en las urnas. Desde entonces, el presidente socialista ha "maltratado" a Madrid.

"Como sabe que no puede acabar con las políticas de centroderecha en Madrid, quiere acabar con las personas que representamos esas políticas". Sin embargo, "para mí es un honor y motivo de orgullo que la izquierda me haya puesto en la diana", ha dicho Almeida.