'Kids Read the World', o la página web donde encontrar libros para niños y niñas que hablen de diversidad, feminismo e inclusión social

Cuando hay una tendencia, Google lo sabe. Y también lo saben sus trabajadores y trabajadoras, como es el caso de los temas relacionados con la diversidad y la inclusión social. A veces, el mundo tangible va más lento que el mundo digital.

Recientemente, dos trabajadoras de Google en Reino Unido, Cindy Yip y Alice Himsworth, se dieron cuenta de que en las librerías que frecuentaban no era fácil encontrar libros infantiles donde sus hijas e hijos se vieran representados.

Decididas #a poner remedio a esa situación, comenzaron a recopilar títulos de libros que promovieran la diversidad e invitaron a compañeros de otras oficinas del buscador a participar en esta iniciativa, que acabó derivando en la creación de Kids Read The World, una web donde encontrar títulos de cuentos y libros infantiles clasificados por idiomas, edad y categorías como discapacidad, raza, origen étnico, religiones, colectivo LGTBI+, neurodiversidad y feminismo, entre otras y sugiere libros en 8 idiomas diferentes (inglés, francés, holandés, alemán, danés, noruego, sueco y español) de los 0 a los 14 años.

Y es que la demanda crece. En los últimos 5 años las búsquedas en Google relacionadas con "cuentos diversidad" en España han crecido un 70% y la de "cuentos feministas" lo ha hecho un 274%. Los datos de Google también que las búsquedas sobre diversidad funcional han crecido un 43% en los últimos 3 años.

Según datos del INE, la comunidad árabe en España asciende a más de 2 millones de personas y la latina a más de 5 millones. En cuanto a la comunidad gitana sabemos que en toda Europa hay entre 10 y 12 millones de personas de las cuales más de medio millón viven en España. Además, según un estudio de Ipsos somos el tercer país del mundo y el primero de Europa con el más alto porcentaje de población no heterosexual declarada (12%) y contamos con casi un 7% de la población en situación de diversidad funcional. Sin embargo, no es fácil encontrar literatura infantil o juvenil donde niños o niñas con esos perfiles se vean representados.

"Cuando mi hija estaba empezando a leer y a elegir sus propios libros, me sentí frustrada porque la selección de libros para ella en la biblioteca local era limitada. Tenían personajes que no se parecían a ella y muy pocos libros tenían protagonistas femeninas fuertes. Esto era algo que quería cambiar porque, cuando yo estaba creciendo, lo hice con libros que presentaban solo personajes que no se parecían a mí y cuyas vidas y cultura tenían muy poco en común con la mía y leía libros donde las niñas no se parecían a mí ya que no eran capaces de salvar el día ni de liderar sus propias aventuras. Mi esperanza es que Kids Read the World ayude a otros a encontrar libros donde los niños puedan verse representados y puedan leer historias con las que se conecten y entan inspirse siados", explicaba Cindy Yip, una de las creadoras de Kids Read the World, que tiene una sección de títulos en español.

Entre los libros en español que se pueden encontrar en Kids Read the World destaca la colección creada por María Isabel Sánchez Vergara, Pequeña & GRANDE, que muestran cómo fue la vida desde su primera infancia de personajes históricos y contemporáneos que han dejado una huella imborrable y en muchos casos lecciones de vida que siguen vigentes hoy más que nunca.

Esta colección ha sido traducida a más de 20 idiomas y ha vendido 7,5 millones de ejemplares en todo el mundo. Historias como la de Marie Curie, Amelia Earhart, María Montessori, Gandhi, Federico García Lorca, Stephen Hawking, Diane Fossey, Jane Gooddall, Audrey Herpbrun, Rosa Parks, Carmen Amaia o Maya Angelou y muchas más, hacen de esta colección de libros infantiles un lugar donde encontrar inspiradoras historias de referentes a nivel mundial.

Kids Read the World también recoge en su listado el libro Monstruo Rosa de Olga de Dios, un cuento sobre el valor de la diferencia, una historia creada para entender la diversidad como elemento enriquecedor de nuestra sociedad. Monstruo Rosa ha traspasado las fronteras españolas llegando a más de 15 países de todo el mundo como China, Japón, Corea, Colombia, Brasil, Grecia o Turquía, lo que ha permitido a su autora seguir creando historias como las que recogen los distintos libros de los compañeros de aventuras del Monstruo Rosa: Pájaro Amarillo, Rana de Tres Ojos y Monstruo Azul, que recogen enseñanzas en las que la diversidad, la inclusión y la empatía son los principales protagonistas.

Almudena Taboada es otra de las autoras españolas con libros que ponen el foco en valores sobre la diversidad y la inclusión. Sus títulos Bambú, el koala; Sofía, la golondrina y Lola, la loba, entre otros, abarcan temas como la discapacidad y la neurodiversidad.

Para edades un poco más avanzadas, Jordi Sierra i Fabra es un autor de referencia. Con decenas de libros publicados en España y Latinoamérica, el ejemplar El Club de los Raros también se encuentra en Kids Read The World. Una historia en la que sus protagonistas, un disléxico y un tartamudo, fundan un club de raros para evitar el acoso al que les somete un chico de su clase.