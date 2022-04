Compra el castillo Hogwarts y Baby Yoda para llevarte gratis a Iron Man (¡o como quieras!) con el 3x2 en Lego de El Corte Inglés

Ser un friki de Lego no disminuye con la edad, puede que, incluso, aumente el deseo por estas figuras, que se montan y desmontan, a medida que cumplimos años. Y es que, la fiebre de Lego no disminuye, sino que aumenta con los años y después de 90 que ha cumplido la marca, este juguete es cada vez más popular, sus diseños son más cuidados y las piezas de mayor calidad.

Si eres uno de esos frikis (¡o tus hijos e hijas!) imagina por un momento poder comprarte el castillo Hogwarts donde Harry Potter, Hermione y Ron estudiaron, además del Halcón Milenario de Star Wars, y que la figura de Iron Man de Lego te saliera totalmente gratis. Parece mentira, pero, es posible gracias a El Corte Inglés y su oferta del 3x2 en toda la variedad de Lego de su página web. Pero, corre, porque a esta promoción de 3x2 en todos los Lego (de las sagas Harry Potter y Star Wars o de Mario Bross, Marvel, Friends...) le quedan solo unas horas de vida.

¡Llévate gratis el tercer Lego para disfrutar tú, tus amigos y tus hijos! 20deCompras

El triángulo perfecto: el tercero totalmente gratis

Todos los Lego de la saga La Guerra de las Galaxias que te imagines están disponibles en El Corte inglés, pero, además, hoy también se incluyen en la oferta 3x2 del ecommerce. Elige bien el pack de los tres set de Lego que quieres, porque el más barato te saldrá totalmente gratis. Desde 20deCompras hemos escogido tres productos, de los mejor valorado y más vendidos de la plataforma, para que puedas ojear precios, comprar tres y pagar solo dos. Solo tendrás que añadirlos a la cesta online, allá vamos:

El casco de Mandalorian se incluye dentro de esta promoción de El Corte Inglés y ha sido muy vendido en los últimos años. Y, lo mejor, puede ser tuyo totalmente gratis si lo combinas, por ejemplo, con el set de ataque a la Madriguera de Harry Potter (la casa de los Weasly) y con la fortaleza aérea de Bowser para tus hijos de Super Mario Bross.

¡Para los fanes de Lego y Satar Wars! El Corte Inglés

Para el salón y tus hijos

Tanto el Lego de La Madriguera de la saga Harry Potter, como fortaleza aérea de Bowser de Mario Bross, seguro que quedan genial en tu salón (o donde expongas tus creaciones más frikis). Pero, también en el cuarto de tus hijos si quieres que lo monten y desmonten porque, seguro, que les vuelve locos.

¡Intenta salvar la Madriguera de los mortífagos! El Corte Inglés

No te olvides de los peques de la casa hoy que todos salen ganando con la oferta en Lego de El Corte Inglés.

¡Super Mario! El Corte Inglés

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.