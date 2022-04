José Antonio Avilés, rechazado por un compañero de 'Viva la vida' con quien intentaba ligar: "Me ha dado calabazas"

José Antonio Avilés está acostumbrado a ser el centro de atención en Viva la vida por sus comentarios y polémicas. El pasado fin de semana, el colaborador volvió a hacer una de las suyas al intentar ligar con un compañero, pero el desenlace no fue el esperado.

El incómodo momento del joven llegó mientras los tertulianos estaban hablando sobre un posible nuevo amor de Sara Carbonero. Para aportar más información acudió a plató un redactor del programa, Sergio.

Ante las informaciones que estaba dando, la presentadora quiso que el redactor no dejase dudas. "Cuando dices que Sara Carbonero se está divirtiendo me da alegría, pero me da la sensación de que hay algo más", dijo la presentadora.

El periodista se mostró contrario a continuar con la información. "Hay algo más, pero tampoco vamos a desvelarlo todo ahora", respondió. Sin embargo, si añadió que "hay diversión y cariñitos con su acompañante... se lo pasan bien".

Isabel Rábago, muy atenta al tema, se interesó por cómo podría ser ese tipo de diversión. "¿Como me puedo divertir yo con Avilés?”, preguntó con pillería. El redactor contestó hábilmente y con una respuesta inesperada para muchos: "No, como nos podríamos divertir Avilés y yo".

Avilés continuó siguiendo con la broma. "A ver, si quiere divertirse...", dijo el colaborador. Pero el momento más comentado llegó después, cuando Sergio aseguró que las imágenes "son fuertes" y, por lo tanto, se debía esperar aún para emitirlas.

"Pues mientras tanto vamos a divertirnos tú y yo", dijo entre risas Avilés, aprovechando el momento para tirar la caña. Sin embargo, Sergio no picó y evitó cualquier cosa más allá: "No, no, Avilés. Yo tengo mucho trabajo arriba". El colaborador solo tenía unas palabras para expresar lo que le acababa de pasar: "Me ha dado calabazas".