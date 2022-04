Según un informe de Google, las estafas online relacionadas con la compra de mascotas representan el 35 por ciento de las estafas por internet, una cifra bastante alta que se ha podido ver aumentada por los confinamientos y el deseo de muchas personas de adquirir una mascota en los últimos dos años.

Cada vez está más de moda comprar por internet, es algo rápido y fácil de hacer pero, sin embargo, es algo bastante arriesgado ya que hay muchos estafadores que trabajan precisamente en estos ámbitos, aprovechándose de que los clientes no ven el producto, y los delitos ocurren con mucha facilidad si no se tiene cuidado.

Esto es lo que le ha ocurrido a Florence Perrin, una de las afectadas por una estafa online de venta de caniches en Sabadell (Barcelona). La Policía Nacional detuvo el pasado mes de marzo a siete personas que engañaron presuntamente a 114 víctimas con la falsa venta de caniches por internet, por la que obtuvieron un beneficio de unos 70.000 euros.

Presión para pagar y contrato falso

"Yo estaba buscando un perro por internet y vi en una web que había uno disponible. Encontré la tienda en Google, estaba en Barcelona, donde resido, y tras mirar en varias tiendas y fijarme en unas pocas reseñas, me decidí por esa tienda y contacté al dueño", explica Perrin.

El dueño de la tienda envió a Florence fotos del cachorro de caniche y la explicó que si quería reservarlo, tendría que pagar 600 euros lo antes posible. "Me metieron presión para pagarlo diciéndome que no quedaban muchos ejemplares disponibles, así que realicé el pago y al día siguiente fuimos a la tienda para firmar un contrato", detalla la afectada.

"A mi marido le pareció raro que el dueño me enviase mensajes a altas horas de la noche y el contrato tampoco parecía muy normal, pero el chico era tan agradable y nos aseguró tantas veces que todo era legal y que estaba en orden, que le creímos", lamenta Perrin. "Fue más tarde cuando me dijeron que el perro estaba enfermo y que no podían dármelo todavía".

Desde el 1 de febrero, Perrin está esperando a que le den a su caniche, aunque tras indagar más en las reseñas de internet, está cada vez más convencida de que no va a ocurrir nunca. "Yo solo miré un poco al principio pero, si sigues leyendo, mucha gente afirma que se trata de una estafa y advierte a otros clientes de que no hagan negocios con esta tienda. Fui muy torpe no mirándolo bien", comenta.

"Por mucho que hemos ido a reclamarle nuestro perro, el chico de la tienda siempre nos dice lo mismo y, cuando le mencionamos todo el tema de la estafa online se pone agresivo y se hace el ofendido", detalla la afectada, a quién lo único que le queda es esperar a ver si el trabajo de la Policía puede contribuir a que recupere su dinero.

Consejos para evitar las estafas online

Si se desea adquirir un animal, es siempre preferible optar por la adopción, una opción más que responsable teniendo en cuenta el elevado número de animales abandonados en España. Por otro lado, si realmente se quiere comprar un animal, lo mejor es acudir a un criador fiable, consultando a la Real Sociedad Canina y huyendo de los chollos y del capricho que se quiere satisfacer al instante.

En una reciente entrevista en 20minutos, el presidente de la Real Sociedad Canina, José Miguel Doval, indicaba lo siguiente para saber que nos encontramos ante un buen criador: "En un porcentaje muy alto de las ocasiones no va a tener disponible un cachorro, porque no se trata de criadores que estén criando continuamente y que tengan perros siempre disponibles. Y lo normal es que el criador quiera establecer un contacto con la persona que le interesa para ver si de verdad tiene un interés real en la raza, ver qué conocimientos tiene y qué tipo de familia es. Es es fácil que uno se dé cuenta de que está hablando con un criador responsable cuando dicho criador hace más preguntas al que llama que al revés".

Para evitar caer en una estafa online en este ámbito, lo más responsable es acudir siempre físicamente al hogar o instalaciones del criador, para asegurarse así además que no se está fomentando el maltrato animal. Algo que también apuntaba Doval: "Yo siempre recomiendo a todo el mundo que, en la medida de lo posible, intente no adquirir un cachorro sin conocer personalmente al criador y sin ver cómo viven sus perros; ver que son perros equilibrados de temperamento, que conviven con el criador y que no tienen ningún tipo de problema independientemente de la raza".

No obstante, desde el blog de Google comparten algunos pasos para detectar las estafas de mascotas en la venta online: