Olga Moreno, pillada en plena calle hablando de Marta Riesco

Olga Moreno ha sido pillada este viernes por las cámaras de Viva la vida en plena calle hablando por teléfono sobre la situación existente entre Marta Riesco y Antonio David.

La ganadora de Supervivientes no ha querido pronunciarse públicamente acerca de la polémica que le señala como el motivo de la ruptura entre Marta Riesco y Antonio David.

Sin embargo, las cámaras de Viva la vida que estaban siguiéndola para intentar conseguir sus primeras declaraciones y las salidas del hogar familiar que pudiera hacer el excolaborador de Sálvame, han captado el momento en el que se estaba desahogando con alguien por teléfono.

Una experta en lectura de labios descifró cuál era el contenido de la conversación que estaba mantenido la exmujer de Antonio David. "No puedo más", declaró.

"Que no, que no, hombre, me dijo que lo hablaba con Marta y luego me decía... (...) A ver, que no me gusta, vamos, que yo no soy así", afirma la experta que dijo.

Olga Moreno y Antonio David han pasado juntos la Semana Santa en Málaga, turnándose para cuidar a David Flores y a la pequeña Lola, la hija que tienen en común, para poder salir con sus amigos a disfrutar de unos días de descanso o de las procesiones.

Mientras tanto, Marta Riesco se encuentra en Toledo después de asegurar que abandonaba la televisión por un tiempo "por una baja médica" después de romper en directo con el que era su pareja desde hace meses.