Rodolfo Sancho critica el "maltrato" de TVE a sus series: "¿Quiere ser la BBC?"

Rodolfo Sancho ha manifestado estar "disgustado" con RTVE por la manera en la que han tratado la última serie en la que ha participado, Sequía.

La cadena pública tomó la determinación de trasladar su emisión a la franja de madrugada debido a que no alcanzó los datos de audiencia esperados.

"Estoy bastante disgustado con cómo manejaron los tiempos de la serie, sobre todo porque en diferido estuvo dos meses siendo la serie más vista, por lo que el producto tiene repercusión y es una serie de muy buena calidad", ha expresado en una entrevista a Bluper.

La serie se emitió entre el mes de enero y marzo de 2022 en La 1, consiguiendo un 9.2% de share el día de su estreno, pero descendió hasta el 6.5% según avanzaban los capítulos, con una media de un 4.8% de audiencia.

“Si tú tienes un producto de calidad que está dando buenos resultados en diferido, olvídate de las audiencias, sobre todo cuando eres un canal que no tiene publicidad”, expresa.

El actor señala que el "maltrato" por parte de Televisión Española a sus series "empieza a ser una tónica general". "El maltrato de RTVE tiene que ver con saber quién quiere ser: ¿quiere ser la BBC? ¿Quiere ser otro tipo de canal?", critica.

"Es un canal al que aprecio muchísimo y siempre me ha gustado su forma de hacer, pero a veces hay cosas que no deberían ser. Con El Ministerio del Tiempo desde el principio hubo que tirar del carro, con incertidumbre de si se renovaba o no", ha concluido.