Toñi Moreno revela el problema de salud que ha sufrido durante sus vacaciones en Huelva

Toñi Moreno está pasando unos días de descanso de sus vacaciones de Semana Santa con su familia y amigos en una villa de las playas de Doñana, en Huelva.

La presentadora ha disfrutado de la playa, piscina, comida con sus seres queridos... todo en una lujosa casa situada en primera línea de una de las zonas más exclusivas de Huelva.

Sin embargo, nada más empezar estos días de relax, la periodista sufrió un percance de salud que le impidió estar al 100%. "Muchos me entenderéis: ha sido parar y darme un ataque de lumbago", confesó, entre risas.

Toñi Moreno ha querido destacar en un vídeo varios de los momentos que ha disfrutado rodeada de amigos, que han cuidado a su hija como una más de la familia.

"Este es un reels para dar las gracias. Nunca estuve sola. Mi familia de sangre estuvo ahí, pero no me puedo olvidar de los que no me soltaron de la mano sin tener por qué. Y aún siguen. La madrina de Lola, mi mejor amiga Fabiana Suárez, el padrino Juan Carlos D'Vargas y su marido el Tito Federico Cuenca. Son esa familia que eliges y que arropan cuando te ves sola", reconocía.

"Esta Semana Santa nos hemos ido todos a ON Village. Gracias a mi amiga Charo Reina, y no hemos podido ser más felices", ha confesado para concluir la publicación.