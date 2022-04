María Patiño y su enésimo susto en directo: "Así toda la vida hija. Así voy"

María Patiño lo ha vuelto a hacer: se ha convertido en la protagonista del momento más comentado en redes sociales del programa Viernes Deluxe al asustarse.

La presentadora se encontraba en uno de los instantes más íntimos de la entrevista a Marisa Jara, donde revelaba cómo se ha sentido durante el embarazo de su primer hijo, cuando fue sorprendida.

Un foco estallaba en pleno directo, provocando un ruido en plató que asustó tanto a María Patiño como a los allí presentes. "¡Ay! ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo. ¡Ay, no!", gritó la periodista, buscando cuál había sido el problema.

Enseguida le explicaron el motivo del percance, pero María Patiño siguió mostrándose muy asustado después de ello. "¡Ay perdón!", se disculpaba ante el programa por haber tenido que parar las declaraciones de la entrevistada.

Sabiendo que ya iba a volver a ser protagonista en las redes sociales, algo que no tardó en suceder, explicó lo ocurrido. "Ha sido un foco", reveló.

El susto de María Patiño en #ViernesDeluxe al estallar un foco pic.twitter.com/WyRuSs10em — Xavi Oller (@xaviioller) April 16, 2022

"Así toda la vida hija. Así voy", le confesaba a Marisa Jara, que no pudo evitar reírse ante la situación. "Me da pánico que me den un susto y para que tú veas...".