Verdeliss muestra su lado más sexy y posa en ropa interior

Verdeliss siempre se ha caracterizado por una imagen en redes sociales más pudorosa, mostrando la realidad de la maternidad y cómo es su día a día con sus ocho hijos.

Sin embargo, la influencer ha querido este jueves enseñar a sus seguidores su lado más sexy con un posado en ropa interior para una colaboración con una marca.

Pese a que sus fotografías en solitario sin la presencia de sus hijos no suelen tener tanta repercusión, en esta ocasión llegó a alcanzar más de 50.000 me gustas.

Ha aprovechado esta ocasión para desnudarse también a nivel sentimental, revelando algunos de sus problemas de autoestima y señalando la importancia del amor propio.

"Ayyy!!! Este cuerpito cambiante!!! He tenido mis rachas de amarlo más y menos…qué injusto: Me sostuvo cuando quise correr una maratón, albergó en su vientre 8 seres humanos y lactó a 4 de ellos…se ha recompuesto de cada caída o enfermedad, me proporciona energía, placer, salud. A la carta!!! Y cuántas veces le fallé cotizándolo sólo por una estética. ¿No tenéis esa misma sensación? Que la madurez te enseña a honrarlo como nuestro templo que es", ha expresado.

"Justo lo hablaba con una amiga, lo exigentes que llegamos a ser de jóvenes y cómo cambia la perspectiva al cumplir años. La típica regañina “a mi yo del pasado le diría…” (efectivamente, las mujeres delgadas también somos víctimas de inseguridades y complejos)", ha destacado.