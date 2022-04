Sofía Cristo muestra su nueva imagen después de varias operaciones estéticas

Después de ser el centro de la polémica tras salir del centro de medicina estética donde fue operada con la cara muy hinchada, Sofía Cristo ha mostrado su nueva imagen en Viernes Deluxe.

La hija de Bárbara Rey ha reconocido, después de años negándolo, que la forma de sus labios se debía a que se inyectó silicona y poco a poco ese retoque se fue estropeando al descolgarse.

Cuando era muy joven, aunque no le hizo caso, el médico le "avisó de que no me inyectara mucho porque se me iba a caer el labio y efectivamente es lo que pasó", reveló.

Para solucionar este problema que se había ido prolongando con el paso de los años decidió ponerse en manos de profesionales y retirarse toda la silicona que le quedaba.

Además, también ha querido afinar su cara y lo ha hecho mediante una "liposucción facial con radio frecuencia", como ella misma ha revelado en la entrevista.

Aunque ha asegurado que todavía se va a realizar más retoques en la cara próximamente y que aún tiene que bajarle más la hinchazón, se ha mostrado muy feliz con el resultado.

“Es justo el resultado que quería, no están como a los 15 años pero ya se ven mucho más naturales”, expresó, refiriéndose a sus labios que le han acarreado problemas de sequedad y complejos a lo largo de todos estos años.