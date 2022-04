Primeras peleas en 'Supervivientes' antes de comenzar el reality: "Deja de ponerme a parir"

Los 16 concursantes confirmados para la nueva edición de Supervivientes que comenzará este jueves ya están viviendo sus primeras horas de convivencia en Honduras.

Antes incluso de conocerse y empezar esta aventura, algunos participantes ya han tenido los primeros roces, como así ha adelantado Socialité este viernes.

Marta Peñate ya difundió a través de sus historias de Instagram cuando aún podía utilizar el móvil que su compañera que estaba en la habitación de al lado la estaba "poniendo a parir".

"Es que no se corta y le estoy escuchando todo. A ver si me escucha: por favor, ¿te importa dejar de ponerme a parir? Porque las paredes son muy finas", expresó.

miss marta peñate aun no ha salido de españa y ya está dando momentazos pic.twitter.com/kuaMc0JjZH — ɱarta (@nomedaparamas) April 12, 2022

"Creo que no sabía que yo era su compañera de al lado, decía "esa Marta que no la soporto, de verdad, me voy a llevar fatal con ella", le reveló a los demás concursantes, que se quedaron muy sorprendidos.

Al día siguiente cuando se presentaron Marta no dudó en reprocharle las palabras que le dedicó. "Me has puesto a parir tía, estás desahogada eh, ¿te has quedado a gusto? Te he escuchado todo", le dijo.

En un principio, Desirée se mostró desconcertada por lo que le estaba reprochando, pero al percatarse de lo ocurrido se echó a reír con ella, mostrándose avergonzada.

"Te voy a dar la posibilidad y el beneplácito de que me conozcas", le dijo Marta. La exconcursante de Gran Hermano 14 no dudó en responderle: "A ti y a tus 20 personalidades", concluyó, criticando su forma de ser en un tono irónico.

Pero este no ha sido el único encontronazo que han tenido los concursantes en el momento de las presentaciones. Alejandro, nada más ver a Kiko Matamoros, le dijo que era un "mamón".

Su mala relación viene de antes de este reality, cuando Kiko era colaborador de La isla de las tentaciones y Alejandro ponía a prueba en República Dominicana su relación con Tania.

Kiko Matamoros criticó muy duramente sus actitudes durante el concurso, tanto con Tania como con los demás participantes, llegando a tener varios conflictos con su madre en plató.

"Contigo tengo que hablar yo", le expresó Alejandro al verle. "Conmigo hablarás si te dirijo la palabra", le respondió el colaborador de Sálvame, aunque ambos en un tono amistoso entre risas.