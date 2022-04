El misterioso San Chin Choon, el proveedor malasio de Medina y Luceño que no aparece

San Chin Choon. Ese es el nombre del proveedor malasio que supuestamente suministró mascarillas, guantes y test a Luis Medina y Alberto Luceño, por los que se embolsaron comisiones millonarias. Sin embargo, la Fiscalía lleva más de un año intentando contactar con él y el hombre no aparece.

Durante su declaración, Luceño señaló que San Chin Choon era el director ejecutivo de la empresa Leno Sdn Bhd que vendió las mascarillas y el resto del material sanitario y lo nombró a él agente. Además, el investigado justifica las comisiones cobradas con un documento en el que se le relaciona con la empresa junto a Medina, según publica El Confidencial.

A pesar de que presuntamente San Chin Choon firmó a mano contratos, facturas y documentos bancarios, el Ministerio Público no ha conseguido contactar con él y alberga dudas sobre la veracidad de estos papeles en base a determinados detalles. Entre ellos, ha escamado a la Fiscalía que el justificante aportado por Luceño está fechado el "jueves 12 de septiembre de 2018", que fue en realidad miércoles.

No es el único factor que ha hecho sospechar a la Fiscalía. Este y otros documentos presentan un encabezado peculiar: el logo de la Cámara Internacional de Comercio, la dirección del FBI y de la Interpol. Además, debajo no figura la firma de San Chin Choon -aunque sí su pasaporte-, sino otra diferente, que parece fotocopiada en todos los papeles. Se trata, de acuerdo con Luceño, de la rúbrica de un director de la empresa a quien no conoce.

Comisión rogatoria para que declare San Chin Choon

La Fiscalía Anticorrupción libró una comisión rogatoria para tomar declaración al supuesto director ejecutivo de la empresa Leno Sdn Bhd y descubrir si Luceño y Medina tenían la condición de agentes exclusivos de la compañía y si habían acordado con ella las comisiones.

En este sentido, quería preguntar a San Chin Choon si tuvo relación comercial con Luceño y Medina, así como su naturaleza; si ambos son agentes exclusivos de la compañía; si algún representante de la empresa firmó los documentos; cómo se calcularon las comisiones y si la marca habría tenido problema en suministrar el material al Ayuntamiento y a qué precio. Asimismo, incluye algunas cuestiones sobre los detalles de los pagos.