Orestes, sobre su vestuario en 'Pasapalabra': "Voy en plan golfillo"

Tras 132 programas y 78.600 euros acumulados (a los que habría que sumar 1.200€ más por vencer en El Rosco de este jueves), Orestes no se libra de las bromas y comentarios de Roberto Leal.

"Se ha puesto una camisa, que normalmente viene en camiseta, y, además, se ha desabrochado el botoncito de arriba que le da un toquecito...", afirmó el presentador al comienzo del concurso de Antena 3.

El burgalés le contestó entre risas que su vestuario era más formal, que "así voy en plan golfillo". Pero no pudo evitar hacer uno de sus chistes: "Estamos de celebración porque hemos superado la 'Llum Barrera' –por su compañera en el equipo naranja- de los 900.000 euros del bote (904.000 concretamente)".

"¡Oh no! Ha vuelto a hacerlo", exclamó Leal al escucharle. La actriz señaló que "estaba bien traído, pero gracioso no era". Orestes también comentó que "espero que Marian se resarza porque lo que ocurrió en el último programa no representa su preparación y su nivel".