La racha de Orestes en 'El Rosco' de 'Pasapalabra' sorprende a Roberto Leal: "¿Has quedado hoy para cenar con alguien?"

Se le escapó por muy poco, pero Orestes sigue sin conseguir el bote de Pasapalabra, que este jueves estaba en 904.000 euros. Ni una impresionante racha de 15 aciertos consecutivos hizo que el burgalés se llevara el premio.

Eso sí, en su cuarto enfrentamiento con Marian, tras el empate el primer día, el concursante no ha tenido piedad de su adversaria, que no ha podido vencer en El Rosco en toda la semana.

Orestes fue el primero en enfrentarse a las preguntas de Roberto Leal con los 160 segundos acumulados a lo largo del día. Tras acertar cinco seguidas y consumir 26 segundos, pasó palabra.

La castellonense, por su parte, comenzó con la intención de resarcirse de su último rosco: "Ya he olvidado lo que pasó y seguro que hoy llego hasta la Z, que los guionistas hacen un rosco entero y no me quiero dejar ninguna", afirmó antes de comenzar a jugar con 133 segundos de tiempo: "Suficientes", señaló.

Marian acertó seis preguntas de forma consecutiva antes de cederle el turno a su rival, que lo cogió en la G y no lo soltó hasta la U, logrando una gran racha de 15 aciertos seguidos.

El burgalés pasó palabra en la V, habiendo acumulado 20 aciertos, quedándole 59 segundos y solo cinco letras por delante: "¿Has quedado hoy para cenar con alguien?", le preguntó el presentador. El concursante exclamó entre risas: "¡Ojalá!".

El golpe de autoridad que dio el burgalés dejó tocada a su adversaria, que sumó su primer fallo en la M. A continuación, Orestes concluyó la primera vuelta con 23 aciertos, sin errores y con 46 segundos en su marcador, quedándole solo la F y la V para llevarse el bote.

El concursante se la jugó en la F, pero falló, por lo que se quedó sin el premio, pero con la victoria de El Rosco del día. Marian pasó palabra en la Z, concluyendo su primera ronda con 19 aciertos, un fallo y 22 segundos.

Orestes, en 'El Rosco' de ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

Tras resolver una letra más, decidió dejar pasar el tiempo al no saber ninguna pregunta más, sabiendo que ya había perdido frente a los 23 aciertos de Orestes. Por tanto, Marian volverá a La Silla Azul en el siguiente programa.