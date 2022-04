Dimite un diputado británico tras ser condenado por agredir sexualmente a un menor

El diputado conservador británico Imran Ahmad Khan, de 48 años, anunció este jueves su renuncia al escaño parlamentario, tras haber sido declarado culpable por una agresión sexual contra un menor de 15 años en 2008.

Su dimisión llevará a una elección parcial en la circunscripción inglesa de Wakefield, que Khan había recuperado para los "tories" en las generales de 2019, tras 87 años en manos de candidatos laboristas.

Si bien avanzó que planea recurrir la sentencia, señaló que ha decidido abandonar la política para poder centrar sus esfuerzos en "limpiar" su nombre.

"No sé cómo expresar el golpe que he sufrido en los últimos tres días. Se me ha descrito como a un depredador sexual, un proscrito", dijo el todavía diputado, que planea comunicar con urgencia su decisión a la Cámara de los Comunes.

Durante el proceso judicial, la defensa relató cómo Khan instó a un adolescente a subir a una habitación de la casa donde se encontraban, le empujó hacia una cama y le pidió que vieran pornografía.

Catorce años después del suceso, la víctima narró al jurado cómo se sintió "asustado, vulnerable y aturdido" cuando Khan comenzó a subir las manos por sus piernas.