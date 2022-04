Llega el segundo avión a Valencia con 92 refugiados, la mayoría de cerca de Chernóbil

Entre abrazos y lágrimas se encontraron las familias ucranianas y valencianas tras este traslado organizado por la fundación Juntos por la Vida con la colaboración de Air Nostrum.

El avión transportó mayoritariamente a mujeres y niños desde zonas conflictivas de Ucrania. Se trata de familias que tienen vínculo con la ONG desde hace años porque los menores fueron acogidos otros veranos en Valencia.

Estas familias de acogida las recibieron en el aeropuerto para llevarles a sus casas, unos reencuentros "especialmente emotivos", destaca la entidad.

"VEÍAMOS LOS TANQUES AL LADO DE CASA"

Pavlo tiene 14 años y a su llegada contó su día a día: "Veíamos a los aviones y los tanques al lado de la casa. Por el día veníamos a casa a hacer la comida y por la noche nos escondíamos, y así todos los días".

Su padre de acogida, Antonio, llevó una ambulancia para donarla a la frontera con Polonia y desde allí les dio instrucciones para salir del país. Antonio volvió en el avión con Pavlo y otros ocho miembros de su familia, primos y hermanos, que acoge en su casa de Valencia.

Daría y Tania tienen 12 y 15 años. A su llegada se mostraron contentas y tranquilas de haber llegado y contaron cómo los rusos iban por las calles de su pueblo y sentían miedo. Sus padres de acogida en Valencia desde hace más de seis años, Juanma y Mari Carmen, les recibieron emocionados porque hacía un mes que no tenían comunicación con ellas y ahora respiran aliviados: "Esto es un sueño que no me creo. Desde que las niñas me enviaron un 'whatsapp' y me dijeron que había empezado la guerra, puse la tele y no me lo creía".

"Ha sido una empresa difícil porque hay muchos problemas en Ivankiv para salir. Es la zona con la que tenemos más unión porque está muy cerca de Chernóbil, de donde han venido muchos de los menores acogidos a la Comunitat Valenciana. Hasta la semana pasada no podían salir, estaban escondidos y sin comunicación, y la evacuación ha sido un trabajo difícil", declaró el vicepresidente de la ONG, Jesús Rodríguez, tras apuntar que en la frontera ahora salen 4.000 personas al día.

Dentro de su campaña de emergencia, con este último traslado en avión, la fundación ha organizado y facilitado hasta ahora el traslado a España a más de 1.600 refugiados, especialmente mujeres y niños, de los que alrededor de 1.100 han llegado a la Comunitat y el resto a otras ciudades en colaboración con más organizaciones. En su web recibe donaciones para sufragar los gastos del operativo.