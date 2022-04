Paz Padilla, sobre su salida de 'Sálvame': "Mis amigos se alegraron mucho"

Paz Padilla tomó el testigo de Luz Casal este miércoles, pues fue la segunda invitada de Las tres puertas, un formato de La 1 presentado por María Casado, que despidió su temporada debut sin revelar si tendrá una segunda oportunidad en parrilla.

La presentadora manifestó que se sentía muy conectada con Paz Padilla pese a que no se conocían de antemano, algo que la propia gaditana compartió. Esta se explayó después sobre cómo había gestionado su ascenso a la fama, sus diferencias culturales con su hija y la trágica muerte de su marido.

Padilla especificó que consideraba que todo pasaba por algo y que, en esa línea, si había vuelto con la que había sido su pareja de joven era, precisamente, para ayudarlo a morir y acompañarlo en sus últimos días. Después, María Casado le preguntó sobre su reciente despedida de la televisión, cuando la cómica rescindió su contrato con Telecinco y dejó de presentar Sálvame diario tras un fuerte roce con Belén Esteban.

Paz Padilla dice que fuera de la tele es donde está la vida y que ahora está realmente feliz.



Aunque no tuvo malas palabras para sus excompañeros, Padilla habló de que "la vida era lo que estaba fuera de la televisión", que estaba "muy feliz" y "tranquila" y que todos sus amigos se habían "alegrado mucho" al saber que abandonaba la televisión.

Por otro lado, la entrevistada reflexionó sobre el sentido del humor y aseguró que este se estaba perdiendo bajo la premisa de ser "políticamente correctos", aunque agradeció que la sociedad se haya modernizado en muchos aspectos.

Además, dijo que a los hombres y a las mujeres no les hacían gracia las mismas cosas, y que en ese sentido se sentía más identificada con los varones. "Yo, cuando improviso, no puedo estar pensando si alguien se siente mal cuando hago un chiste. No hay un humor universal", concluyó.